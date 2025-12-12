UP Weather Today: आगरा-कानपुर में तापमान में होगी बढ़ोत्तरी, गोरखपुर में छाएगी धुंध; पढ़िए आज कैसा रहेगा मौसम

जागरण संवाददाता, आगरा/लखनऊ। UP Ka Mausam: पुरवा हवा चलने से दिन के तापमान में बढ़ोत्तरी होने लगी है। गुरुवार को सुबह सर्द हवा चलने के बाद दिन में तेज धूप निकली। इससे दिन का तापमान बढ़ गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शुक्रवार से सुबह धुंध छाएगी, दिन में तेज धूप निकलेगी। सुबह का तापमान नौ डिग्री सेल्सियस के आस पास रहेगा।

पश्चिमी विक्षोभ के कारण पिछले तीन दिनों से गलन भरी सर्दी में सुबह और रात के तापमान में लगातार गिरावट आई है। सुबह सर्द हवा चलने के साथ ही कुछ देर के लिए धुंध छाई रही। सुबह नौ बजे के बाद धूप तेज होने लगी, दोपहर में सर्द हवा के बीच लोगों ने धूप का आनंद लिया, दोपहर में तेज धूप निकली। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस कम 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाम होते ही ठंडी हवा चलने लगी, रात में गलन बढ़ गई। वहीं, दोपहर का तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस रहा।

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पुरवा हवा चलने से शुक्रवार से तापमान में बढ़ोत्तरी होगी, दिन का तापमान दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसके साथ ही सुबह धुंध छाएगी। उधर, वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 100 से नीचे नहीं पहुंच रहा है। सर्द हवा चलने से प्रदूषक तत्व निचली सतह पर बढ़ रहे हैं। संजय प्लेस और शाहजहां गार्डन की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित रही। एसएन मेडिकल कालेज के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के डा. जीवी सिंह के अनुसार, सांस संबंधी बीमारी से पीड़ित मरीज सुबह और रात में टहलने ना जाएं। घर से बाहर जाने पर मास्क का इस्तेमाल करें। सांस संबंधी परेशानी होने पर डाक्टर से परामर्श ले लें जिससे दवाओं की डोज बढ़ाई जा सके।