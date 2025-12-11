संभल में मौसम ने बदली करवट, सीजन में पहली बार छाया घना कोहरा

जागरण संवाददाता, चंदौसी। पूस का महीना शुरू होने के बावजूद अब तक क्षेत्र में कोहरे की उपस्थिति दर्ज नहीं हुई थी। लेकिन गुरुवार तड़के मौसम ने अचानक करवट ली। बुधवार देर रात हवा थमते ही हल्की धुंध घने कोहरे में बदल गई और सुबह होते-होते पूरे शहर व आसपास के इलाके मोटी कोहरे की चादर में लिपट गए। दृश्यता बेहद कम होने के साथ ही न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में ठंड में और इजाफा होने तथा घना कोहरा लगातार बने रहने की संभावना जताई है।

गुरुवार को सुबह की शुरुआत कोहरे और तेज ठंड के साथ हुई। शहर की मुख्य सड़कों से लेकर गलियों तक धुंध की चादर छाई रही। कम दृश्यता के कारण वाहनों को रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ा। स्कूल जा रहे छोटे बच्चे भी रास्ता पहचानने में परेशान दिखे। लोगों ने बताया कि ठंड के साथ कोहरे की नमी मिलकर कंपकंपी का अहसास करा रही है और सुबह की दिनचर्या भी प्रभावित हुई। हालांकि, दिन बढ़ने के साथ कोहरा गायब हो रहा है और अच्छी धूप खिल उठी।