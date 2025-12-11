Language
    संभल में मौसम ने बदली करवट, सीजन में पहली बार छाया घना कोहरा

    By Mahendra P Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 05:10 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के संभल में मौसम ने अचानक करवट ली है। शहर में इस सीजन का पहला घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। तापमान में गिरावट दर्ज की ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, चंदौसी। पूस का महीना शुरू होने के बावजूद अब तक क्षेत्र में कोहरे की उपस्थिति दर्ज नहीं हुई थी। लेकिन गुरुवार तड़के मौसम ने अचानक करवट ली। बुधवार देर रात हवा थमते ही हल्की धुंध घने कोहरे में बदल गई और सुबह होते-होते पूरे शहर व आसपास के इलाके मोटी कोहरे की चादर में लिपट गए। दृश्यता बेहद कम होने के साथ ही न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में ठंड में और इजाफा होने तथा घना कोहरा लगातार बने रहने की संभावना जताई है।

    गुरुवार को सुबह की शुरुआत कोहरे और तेज ठंड के साथ हुई। शहर की मुख्य सड़कों से लेकर गलियों तक धुंध की चादर छाई रही। कम दृश्यता के कारण वाहनों को रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ा। स्कूल जा रहे छोटे बच्चे भी रास्ता पहचानने में परेशान दिखे। लोगों ने बताया कि ठंड के साथ कोहरे की नमी मिलकर कंपकंपी का अहसास करा रही है और सुबह की दिनचर्या भी प्रभावित हुई। हालांकि, दिन बढ़ने के साथ कोहरा गायब हो रहा है और अच्छी धूप खिल उठी।

    मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार का न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 9.9 से 11.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। 12 और 17 दिसंबर को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, जबकि 13 और 14 दिसंबर को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। अगले एक सप्ताह में कोहरा जारी रहने के साथ ही ठंड में और बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है।