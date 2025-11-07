उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक मौसम बना हुआ है शुष्क, दून में चार डिग्री सेल्सियस चढ़ा पारा

जागरण संवाददाता, देहरादून: उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक शुष्क मौसम के बीच चटख धूप खिल रही है। जिससे दिन में गर्माहट बनी हुई है। खासकर मैदानी क्षेत्रों में दिन का पारा गिरने के बजाए चढ़ रहा है। दून में अधिकतम तापमान में सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके साथ ही दिन का पारा न्यूनतम तापमान से ढाई गुना अधिक बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। पहाड़ों में पाला और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा दुश्वारी बढ़ा सकता है।

शुक्रवार को सुबह से ही ज्यादातर क्षेत्रों में तेज धूप खिली रही। दून समेत आसपास के इलाकों में चटख धूप के कारण दिन में तपिश महसूस की गई। हालांकि, पहाड़ों में दिन में भी ठंडक महसूस की जा रही है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में दिन अब भी गरम हैं।

वहीं, ज्यादातर क्षेत्रों में सुबह-शाम ठिठुरन बढ़ने लगी है। दून का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है।