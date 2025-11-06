Weather Update: गंगोत्री धाम से लगी पहाड़ियों पर हुई बर्फबारी, बढ़ गई ठंडक
उत्तरकाशी में मौसम बदलने से गंगोत्री धाम के पास की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है, जिससे धाम में ठंड बढ़ गई है। मंगलवार रात को धाम से सटी पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी हुई। वहीं, जिला मुख्यालय और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई है।
जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। मौसम के अचानक बदले मिजाज के साथ गंगोत्री धाम से लगी ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है। इससे धाम में कड़ाके की सर्दी बढ़ गयी है।
जानकारी के अनुसार बीते मंगलवार रात को धाम से लगी पहाड़ियों पर जमकर बर्फबारी हुई। वहीं, जनपद मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की वर्षा हुई। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले इलाकों में हल्की वर्षा से ठंड का प्रकोप बंढ गया है। इससे तापमान में भी गिरावट महसूस की गई है।
