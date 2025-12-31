उत्तराखंड में अब 10 जनवरी तक चलेगा प्री- SIR, अब तक की जा चुकी है 65 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) से पहले प्री-एसआइआर यानी बीएलओ आउटरीच अभियान चलाया जा रहा है। पहले यह अभियान 31 दिसंबर तक चलना था। अब मतदाताओं की सुविधा के लिए इसकी अवधि 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।



प्रदेश में इन दिनों प्री-एसआइआर गतिविधियों के तहत प्रत्येक मतदाता तक पंहुच, समन्वय और संवाद स्थापित किया जा रहा है। इसके तहत वर्तमान मतदाताओं की वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग की जा रही है। वर्तमान में प्री एसआईआर अभियान में लगभग 65 प्रतिशत मतदाताओं की 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग भी कर दी गई है।

