उत्तराखंड वासियों को मिला नए साल का तोहफा, सीएम धामी ने 51 करोड़ की विकास योजनाओं को दी मंजूरी

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के दृष्टिगत 51 करोड़ की विकास योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है।

इनमें आयुष, नगरीय विकास, प्रकाश व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन, मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन एवं ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के तहत शिविरों के आयोजन से जुड़े कार्य शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी (औषधि निर्माणशाला) हरिद्वार में औद्योगिक शेड एवं भंडारण सुविधा के निर्माण को 25.74 करोड़ रुपये तथा आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं निदेशालय भवन के विस्तारीकरण के लिए 7.44 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

इसके अतिरिक्त राज्य अतिथि गृह सर्किट हाउस चंपावत के विस्तारीकरण, जीर्णोद्धार एवं अनुरक्षण कार्यों के लिए 11.41 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नगर पालिका परिषद नगला क्षेत्र में एलईडी एवं स्ट्रीट लाइटों के कार्यों के लिए 99.17 लाख रुपये एवं प्रदेश के 14 नगर निकायों में कूड़ा उठान को वाहनों की खरीद के लिए 15.95 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।