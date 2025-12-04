Language
    उत्तराखंड में SIR को लेकर तैयारियां शुरू, 2003 की मतदाता सूची से की जाएगी वर्तमान वोटर लिस्ट की मैपिंग

    By VIKAS GUSAINEdited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 06:25 PM (IST)

    उत्तराखंड में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्री-एसआईआर गतिविधियां शुरू हो गई हैं। आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए तैयारियां की जा रही हैं। मतद ...और पढ़ें

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. बीवीआरसी पुरुषोत्तम।

    राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून: भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के कम में उत्तराखंड में प्री एसआइआर (SIR) गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं।

    इस चरण में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर प्रारंभिक तैयारियां की जाएंगी। साथ ही एसआइआर के दौरान मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके दृष्टिगत "प्रत्येक मतदाता तक पहुंच, समन्वय और संवाद' अभियान पर कार्य किया जा रहा है।

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अलग-अलग वर्षों में इससे पूर्व 11 बार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआइआर) पूरे देश में संपादित किया जा चुका है।

    उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में वर्ष 2003 में एसआइआर किया गया था। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में आयोग द्वारा पहले चरण में बिहार और दूसरे चरण में 12 अन्य राज्यों में एसआइआर की प्रक्रिया गतिमान है। उन्होंने बताया कि आयोग का इस पूरी प्रकिया के पीछे उद्देश्य हर पात्र मतदाता को मतदाता सूची में शामिल करना है।

    प्रत्येक मतदाता तक पंहुच, समन्वय और संवाद' अभियान

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्री एसआईआर फेज में प्रदेश की वर्तमान मतदाता सूची में शामिल लगभग 40 वर्ष तक की आयु के ऐसे मतदाता जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज थे, उनकी सीधे बीएलओ एप से मैपिंग की जाएगी।

    इसके साथ ही 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे मतदाता जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में किसी कारणवश नहीं है तो उनके माता-पिता अथवा दादा-दादी के नाम के आधार पर प्रोजनी के रूप में मैपिंग की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची www.ceo.uk.gov.in एवं www.voters.eci.gov.in पर सर्च की जा सकती है।

    राष्ट्रीय राजनैतिक दलों से बीएलओ नियुक्त करने की अपील

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतक दलों से अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) नियुक्त करने की अपील की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 11,733 बूथ के सापेक्ष 4,155 बीएलए ही नियुक्त हैं।

    हेल्प डेस्क होगी स्थापित

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि सभी जनपदों में जिलाधिकारी, ईआरओ और बीएलओ को मतदाताओं के बीच अपनी पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद एवं ईआरओ स्तर पर एक हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही है ताकि मतदाताओं को आसानी से मदद मिल सके।

    इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. विजय कुमार जोगदंडे, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तु दास मौजूद रहे।

