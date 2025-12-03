Language
    फॉर्म जमा करने के बाद भी सुधार का मौका! BL0 के पास जाएं, नोटिस की टेंशन खत्म करें

    By Ankit Gupta Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 07:59 PM (IST)

    फॉर्म जमा करने के बाद भी सुधार का अवसर है। यदि आपके फॉर्म में कोई त्रुटि है, तो चिंता न करें। आप अपने स्थानीय बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) से संपर्क करके सु ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानि एसआइआर का कार्य अब अंतिम चरण में है। अब तक कुल 87.50 प्रतिशत मतदाताओं को चिन्हित किया जा चुका है। ऐसे में मात्र 12.50 प्रतिशत कार्य ही बचा है। इस अंतिम चरण में भी जिला प्रशासन प्रयासरत है कि गणना प्रपत्र जमा कर चुके मतदाताओं को आगे और कोई परेशानी न आए।

    इसके लिए ही जिला प्रशासन ने मतदाताओं को मौका दिया है कि अगर जमा किए गए गणना प्रपत्र में 2003 की जानकारी किसी कारण न भर पाए हों और अब जानकारी उपलब्ध है तो उसे बीएलओ के पास जाकर भरवा दें। जिससे आगे नोटिस की प्रक्रिया से बचा जा सके। चार नवंबर से शुरू हुए एसआइआर के कार्य को चार दिसंबर तक पूरा किया जाना था।

    जिले में इसके लिए बूथ के हिसाब से 2580 बीएलओ को लगाया गया था। सभी को स्पष्ट निर्देश था कि चार दिसंबर तक सभी मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंच जाएं और भर कर वापस जमा भी हो जाएं। इसके चलते ही तेजी से कार्य हुआ। लेकिन इस बीच चुनाव आयाेग ने एसआइआर कार्य के लिए एक सप्ताह का समय और बढ़ा दिया। जिससे अब 11 दिसंबर तक गणना प्रपत्र भरकर जमा कराए जा सकते हैं।

    जिले में 87 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो गया है तो जिलाधिकारी अवनीश कुमार राय ने सभी एसडीएम और बीएलओ को निर्देश दिए है कि गणना प्रपत्र जमा कर चुके लोगों को बताएं कि अगर वह किसी कारण से 2003 की मतदाता सूची की जानकारी अपने प्रपत्र में भरने से रह गए हैं और उन पर यह जानकारी है तो वह अभी भी उसे देकर पूरा कर सकते है।

    बता दें कि गणना प्रपत्र के कालम तीन में अपना या अपने माता-पिता, दादा-दादी की जानकारी भरनी होती है। लेकिन कई इसे नहीं भर सके थे। इसी के चलते उन्हें यह मौका दिया जा रहा है। एसडीएम सदर मोहित कुमार ने बताया कि 2003 की जानकारी जिनके गणना प्रपत्र पर नहीं भरी होगी, उन्हें बाद में नोटिस भेजा जाएगा और उनसे जानकारी ली जाएगी। लेकिन अगर अभी लोग सजग हो कर जानकारी दे देंगे तो अगली प्रक्रिया से बच जाएंगे।

     

