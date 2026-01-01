उत्तराखंड पुलिस कर्मियों को नए साल का तोहफा, 229 बने एएसआइ

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड पुलिस ने नए साल में पुलिस के जवानों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। पुलिस मुख्यालय ने 229 हेड कांस्टेबलों को अपर उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया है। इनमें 25 महिला हेड कांस्टेबल शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें