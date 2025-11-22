राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून! हरिद्वार को छोड़ राज्य के शेष 12 जिलों की त्रिस्तरीय पंचायतों में रिक्त चल रहे पदों के उपचुनाव में भी महिला मतदाताओं ने अपनी जागरूकता का परिचय दिया। उपचुनाव में भी पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत अधिक रहा। उपचुनाव की मतगणना शनिवार को हो रही है और फिर परिणाम भी घोषित किए जाएंगे।

