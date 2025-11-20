Uttarakhand Panchayat By election: हल्द्वानी की 10 सीटों पर 60.17 % मतदान, अब 22 नवंबर को मतगणना

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। विकासखंड हल्द्वानी में ग्राम पंचायत सदस्यों के दस पदों पर गुरुवार को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। हर सीट पर आमने-सामने का मुकाबला था। यानी एक सीट पर दो-दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। हल्द्वानी में 60.17 प्रतिशत मतदान हुआ है। अब 22 नवंबर को मतगणना होगी।



एडीओ पंचायत ललित ग्वाल ने बताया कि देवलातल्ला ग्राम पंचायत में चार सीट, दुर्गापालपुर परमा में दो, बैड़ापोखरा, बजूनियाहल्दू और हिम्मतपुर बैजनाथ में एक-एक सीट के लिए मतदान हुआ है। महिला वोटरों की संख्या 988 औेर पुरुष मतदाता 1013 थे। मतदान के दिन 624 महिलाएं और 580 पुरुष बूथ पर पहुंचे। दस सीटों पर कुल 1204 लोगों ने वोट डाला है। मतपेटियों को ब्लाक परिसर स्थित स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के बीच रखा गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्राम पंचायतों में रिक्त सदस्यों के पदों पर हुआ 69.47 प्रतिशत मतदान बाजपुर : प्रदेश में पूर्व में संपन्न हुए त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनावों में कुछ ग्राम सभाओं में सदस्यों के पद रिक्त रह गए थे। इन्हीं रिक्त पदों पर गुरुवार को मतदान हुआ जिसमें 69.47 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा अपने मत का प्रयोग किया गया।

मतदान के लिए बाजपुर ब्लाक में प्रात: आठ बजे से 15 ग्राम सभाओं के 19 बूथों पर कुल 29 पंचायत सदस्य पदों के लिए मतदान कराया गया। निर्वाचन से संबंधित आवश्यक सामग्री के साथ सभी पोलिंग पार्टियों ने शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से मतदान कराया। बीडीओ शेखर जोशी ने बताया कि मतदान को सुचारू और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पहले से ही पूर्ण कर ली गई थीं।