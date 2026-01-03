उत्तराखंड में आवारा कुत्तों से बचाव को बनी एसओपी, 24 घंटे होगा निगरानी का इंतजाम

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। आवारा कुत्तों के आतंक व निराश्रित गोवंश से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शहरी विकास विभाग ने मानक परिचालन कार्यविधि (एसओपी) लागू कर दी है। एसओपी में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जिम्मेदारियों को स्पष्ट कर एक मजबूत व तकनीक आधारित तंत्र विकसित करने की व्यवस्था की गई है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेस-वे तथा भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर निराश्रित पशुओं की आवाजाही रोककर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए।

एसओपी के अनुसार शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे पर निराश्रित पशुओं की निगरानी के लिए विशेष गश्ती दलों की स्थापना की जाएगी। आम नागरिकों की त्वरित सूचना के लिए 24 घंटे का हेल्पलाइन सिस्टम सक्रिय रहेगा। जब तक नया पोर्टल और मोबाइल ऐप पूरी तरह विकसित नहीं हो जाता, तब तक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 को ही आधिकारिक हेल्पलाइन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

एसओपी में तय किया गया है कि शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल और खेल परिसरों जैसे संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों से निराश्रित श्वान और गोवंश को प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाएगा। इन स्थानों पर निराश्रित पशुओं का चिह्नांकन कर उन्हें नजदीकी शेल्टर होम या गोसदनों में सुरक्षित स्थानांतरित किया जाएगा।

इसके साथ ही अस्पतालों में एंटी-रेबीज वैक्सीन, एंटीबाडी इम्युनोग्लोब्यूलिन और पशु हमले से जुड़ी घटनाओं के इलाज की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा। चिकित्सकीय स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और एक समर्पित चिकित्सा तंत्र विकसित किया जाएगा।



प्रमुख सचिव-सचिव होंगे राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष

एसओपी के तहत निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव/सचिव शहरी विकास होंगे। यह समिति हर छह माह में अनिवार्य बैठक करेगी और कार्य प्रगति की रिपोर्ट सीधे मुख्य सचिव को भेजी जाएगी।

समिति संसाधनों के आवंटन के साथ-साथ पूरे तंत्र की समग्र निगरानी करेगी। जिला स्तर पर भी जिला स्तरीय कमेटी गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। इस कमेटी में सीएमओ, नगर आयुक्त, शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, विकास विभाग और खेल विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति जिले में एसओपी के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी।