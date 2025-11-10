Language
    दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट, सीमाओं पर निगरानी रखने के दिए निर्देश

    By Soban Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 10:11 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किले के पास धमाके के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस को सीमाओं पर निगरानी रखने और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। पुलिस संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है।

     दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके के बाद देहरादून में चेकिंग करती पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, देहरादून: दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना को अत्यंत दुखद बताया है और इसमें हताहत एवं घायल हुए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद एवं चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री ने इस घटना के मद्देनजर पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने, पूरी सतर्कता बरतने और राज्य की सीमाओं पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।

    उन्होंने कहा कि संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनता की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    राज्य के सभी जनपदों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय सीमाओं, संवेदनशील स्थलों, धार्मिक स्थलों, बाजारों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, माल एवं अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान के निर्देश जारी किए गए हैं।

    पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने बताया कि सभी जिला प्रभारियों एवं पुलिस अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने, गश्त एवं चेकिंग बढ़ाने, तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की त्वरित सूचना एवं इंटरनेट मीडिया की लगातार मानिटरिंग कर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

    सभी जनपदों में चीता मोबाइल यूनिट्स, पेट्रोल कार, बम निरोधक दस्ता और डाग स्क्वाड को सक्रिय कर दिया गया है। इनकी टीमों द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में निरंतर सघन तलाशी एवं चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। राज्य स्तर पर सभी गतिविधियों की निगरानी पुलिस मुख्यालय कंट्रोल रूम से की जा रही है।

    डीजीपी ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें, शांति बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाने या डायल 112 पर दें। राज्य पुलिस पूर्ण सतर्कता के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखे हुए है।

