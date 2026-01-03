उत्तराखंड में वार्ड ब्वाय और पर्यावरण मित्र के 1046 पदों पर होगी भर्ती, स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश
उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग विभिन्न चिकित्सा इकाइयों में वार्ड ब्वाय और पर्यावरण मित्र के कुल 1046 पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से शीघ्र भर्ती करेगा।
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश की विभिन्न चिकित्सा इकाइयों में रिक्त चल रहे वार्ड ब्वाय व पर्यावरण मित्र के कुल 1046 पदों को शीघ्र आउटसोर्स के माध्यम से भरने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डा धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को शीघ्र इन पदों को भरने के निर्देश दिए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री डा धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के लिए लगातार कार्य कर रही है। अस्पतालों में बुनियादी ढांचे के विकास, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता और मानव संसाधन को मजबूत करने के साथ-साथ सफाई व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रस्तावित भर्ती में वार्ड ब्वाय के 680 और पर्यावरण मित्र के 366 पद शामिल हैं। वार्ड ब्वाय के रिक्त पदों में हरिद्वार में 89, नैनीताल 196, पौड़ी 40, चमोली 131, उत्तरकाशी 38, अल्मोड़ा 31, बागेश्वर 10, पिथौरागढ़ 99, चंपावत 25 और स्वास्थ्य महानिदेशालय में 21 पद शामिल हैं।
वहीं पर्यावरण मित्र के पदों में हरिद्वार 21, नैनीताल 136, पौड़ी 37, चमोली 43, उत्तरकाशी 36, अल्मोड़ा 16, बागेश्वर 15, पिथौरागढ़ 43, चंपावत 15 और स्वास्थ्य महानिदेशालय में चार पद रिक्त हैं।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आउटसोर्स एजेंसी का चयन कर युवाओं को शीघ्र नियुक्ति प्रदान की जाए।
