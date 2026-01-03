उत्तराखंड में वार्ड ब्वाय और पर्यावरण मित्र के 1046 पदों पर होगी भर्ती, स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश की विभिन्न चिकित्सा इकाइयों में रिक्त चल रहे वार्ड ब्वाय व पर्यावरण मित्र के कुल 1046 पदों को शीघ्र आउटसोर्स के माध्यम से भरने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डा धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को शीघ्र इन पदों को भरने के निर्देश दिए हैं।



स्वास्थ्य मंत्री डा धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के लिए लगातार कार्य कर रही है। अस्पतालों में बुनियादी ढांचे के विकास, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता और मानव संसाधन को मजबूत करने के साथ-साथ सफाई व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जा रहा है।