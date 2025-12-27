उत्तराखंड में 45 करोड़ रुपये बिजली का बिल दबाए बैठे हैं सरकारी विभाग, बकाया होने आम उपभोक्ता का काटा रहा है कनेक्शन, मगर यहां...

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में ऊर्जा निगम के बिजली बिलों का सरकारी विभागों पर 45 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया वर्षों से लंबित है, लेकिन इसके बावजूद इन विभागों से वसूली को लेकर निगम गंभीर नजर नहीं आ रहा है। इस मुद्दे को लेकर उत्तराखंड पहाड़ी महासभा की महासचिव गीता बिष्ट ने ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक (एमडी) को पत्र भेजकर तत्काल वसूली की मांग उठाई है।

पत्र में गीता बिष्ट ने कहा कि जहां आम उपभोक्ताओं के 2000 से 5000 रुपये के बकाये पर बिना पूर्व सूचना बिजली कनेक्शन काट दिए जाते हैं, वहीं सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपये का बकाया होने के बावजूद वर्षों से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है।