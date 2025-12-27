Cyber Crime: लालच बना रहा कंगाल, 17 प्रतिशत लोग निवेश के नाम पर हो रहे शिकार

सोबन सिंह गुसांई, देहरादून। अमीर बनने का सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन रातों-रात अमीर बनने का सपना देखने वाले लोग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की ओर से 500 केसों का रिकार्ड खंगाला गया तो पता चला कि सर्वाधिक 17 प्रतिशत लोग निवेश के नाम पर मोटा कमाने के झांसे में फंसकर कंगाल हो रहे हैँ। खास तौर पर मध्यम वर्ग, नौकरीपेशा व छोटे व्यापारियों को आसान कमाई का सपना दिखाकर उनकी जीवनभर की पूंजी हड़प ली जा रही है।

इन दिनों इंटरनेट मीडिया, वाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और फर्जी काल्स के जरिए ठगी का खेल तेजी से फैल रहा है। ठग खुद को किसी नामी निवेश कंपनी, शेयर मार्केट एक्सपर्ट या क्रिप्टो सलाहकार बताकर संपर्क करते हैं। शुरुआत में रकम लगवाकर पांच से 25 प्रतिशत तक मुनाफा दिखाया जाता है, जिससे लोगों का भरोसा जीत लिया जाता है। जैसे ही निवेशक बड़ी रकम लगाता है तो साइबर ठग उन्हें ग्रुप से बाहर कर रकम हड़प लेते हैं।

साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से मिले आंकड़ों के अनुसार इस समय 30 किस्म के फ्राड सबसे अधिक चल रहे हैं। पिछले तीन महीनों के बीच सामने आए साइबर ठगी के 500 केसों का जब रिकार्ड खंगाला गया तो पता चला कि 50 केस निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के थे। इसके अलावा 43 केस फर्जी रिश्तेदार बनकर, 40 केस आनलाइन खरीदारी, 39 केस फर्जी मैसेज भेजकर ठगी, 38 केस लिंक पर क्लिक करके और 19 केस फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर ठगी की जा रही है।

साइबर ठगी से लोग भले ही अलर्ट हैं, लेकिन साइबर ठग किसी न किसी तरीके से उनके खाते से रकम निकाल दे रहे हैं। ऐसे ही एक मामला मोथरोवाला क्षेत्र का सामने आया है, जहां अज्ञात व्यक्ति ने उनके खाते से 10.50 लाख रुपये निकाल लिए। सुनील कुमार निवासी मोथरोवाला ने बताया कि उनका एक खाता इंडियन ओवरसीज बैंक में है। वह इस खाते में केवल रकम जमा करते हैं।