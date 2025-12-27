Language
    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 167 करोड़ रुपये किए मंजूर, विकास को लगेंगे पंख

    By Ashwani Kumar Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 09:35 AM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 167 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इसमें सड़कों के सुधार, स्कूल भव ...और पढ़ें

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जागरण

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सड़कों के सुधार एवं पुनर्निर्माण, स्कूल भवनों, हरिद्वार गंगा कारीडोर परियोजना, मार्गों, घाटों और पुलों व हेलीपोर्ट निर्माण, मंदिरों के सौंदर्यीकरण सहित कई विकास योजनाओं के लिए कुल 167 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की।

    मुख्यमंत्री ने जिन योजनाओं के लिए धनराशि मंजूर की, उनमें कोटद्वार के दुगड्डा में मेरठ-पौड़ी मार्ग से लालपुर-कलालघाटी-नयावाद पुराना कोटद्वार हरिद्वार मार्ग का सुधार (1.28 करोड़), चंपावत जिले में खेतीखान-मिलान मार्ग का डामरीकरण (3.20 करोड़), नैनीताल के बेतालघाट और कोटाबाग में नानिया विनायक से बिडारी पोखराधार तक मार्ग का पुनर्निर्माण (4 करोड़), मसूरी रोपवे के लोअर टर्मिनल तक मुख्य सड़क का डेढ़ लेन में उच्चीकरण (13.39 लाख), लोहाघाट के कामाज्यूला-भनार रैघाड़ी मार्ग का पुनर्निर्माण एवं सुधार (7 करोड़) और गंगोलीहाट में पोखरी-चण्डिकाघाट मार्ग निर्माण (5.38 करोड़), हरिद्वार गंगा कारीडोर परियोजना के अंतर्गत हर की पैड़ी पुनरुद्धार योजना में मालवीय द्वीप, सुभाष घाट, कांगड़ा घाट और रोडी बेलवाला घाट का निर्माण एवं पुल निर्माण (70 करोड़), हर की पैड़ी के उत्तरी क्षेत्र के विकास के लिए (69.34 करोड़) की मंजूरी दी गई। शिक्षा एवं सामुदायिक भवनों के लिए अगस्त्यमुनि स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आडिटोरियम निर्माण ( 5.19 करोड़) और हल्द्वानी में राज्य विधिक परिषद भवन निर्माण के लिए (एक करोड़) की स्वीकृति प्रदान की गई।

    धार्मिक और पर्यटन विकास के तहत पिथौरागढ़ में मां नंदादेवी मंदिर के सौंदर्यीकरण (40.56 लाख), अश्व मार्ग निर्माण (40.14 लाख) और लोहाघाट मार्ग से महाविद्यालय तक इंटरलाकिंग टाइल्स (33.78 लाख) का अनुमोदन किया गया।

    पौड़ी गढ़वाल के लैंसडौन में हैलीपोर्ट निर्माण प्रथम चरण के लिए 10.66 लाख और खटीमा में गौशाला के लिए 4.23 करोड़ स्वीकृत किए गए। इन सभी योजनाओं के स्वीकृति संबंधी शासनादेश जारी कर दिए गए हैं।