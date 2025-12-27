मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 167 करोड़ रुपये किए मंजूर, विकास को लगेंगे पंख

मुख्यमंत्री ने जिन योजनाओं के लिए धनराशि मंजूर की, उनमें कोटद्वार के दुगड्डा में मेरठ-पौड़ी मार्ग से लालपुर-कलालघाटी-नयावाद पुराना कोटद्वार हरिद्वार मार्ग का सुधार (1.28 करोड़), चंपावत जिले में खेतीखान-मिलान मार्ग का डामरीकरण (3.20 करोड़), नैनीताल के बेतालघाट और कोटाबाग में नानिया विनायक से बिडारी पोखराधार तक मार्ग का पुनर्निर्माण (4 करोड़), मसूरी रोपवे के लोअर टर्मिनल तक मुख्य सड़क का डेढ़ लेन में उच्चीकरण (13.39 लाख), लोहाघाट के कामाज्यूला-भनार रैघाड़ी मार्ग का पुनर्निर्माण एवं सुधार (7 करोड़) और गंगोलीहाट में पोखरी-चण्डिकाघाट मार्ग निर्माण (5.38 करोड़), हरिद्वार गंगा कारीडोर परियोजना के अंतर्गत हर की पैड़ी पुनरुद्धार योजना में मालवीय द्वीप, सुभाष घाट, कांगड़ा घाट और रोडी बेलवाला घाट का निर्माण एवं पुल निर्माण (70 करोड़), हर की पैड़ी के उत्तरी क्षेत्र के विकास के लिए (69.34 करोड़) की मंजूरी दी गई। शिक्षा एवं सामुदायिक भवनों के लिए अगस्त्यमुनि स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आडिटोरियम निर्माण ( 5.19 करोड़) और हल्द्वानी में राज्य विधिक परिषद भवन निर्माण के लिए (एक करोड़) की स्वीकृति प्रदान की गई।