उत्तराखंड सरकार ने पुलिस विभाग में किया बड़ा फेरबदल, IPS तृप्ति भट्ट को दी बड़ी जिम्मेदारी
उत्तराखंड सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है, जिसमें 15 आईपीएस अधिकारियों के पदभार बदले गए हैं। आईपीएस तृप्ति भट्ट को अपर सचिव गृह एवं काराग ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: शासन ने 15 आइपीएस अधिकारियों के पदभार में बदलाव किया है। आइपीएस तृप्ति भट्ट को अपर सचिव गृह एवं कारागार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही उन्हें पुलिस अधीक्षक फायर सर्विस का भी जिम्मा सौंपा गया है।
शासन की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक विम्मी सचदेवा से पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय का पदभार वापस लिया गया है। उनके शेष पदभार बने रहेंगे।
पुलिस महानिरीक्षक नीरू गर्ग से पीएसी व एटीसी की जिम्मेदारी वापस लेते हुए फायर सर्विस का जिम्मा दिया गया है।
पुलिस महानिरीक्षक कृष्ण कुमार वीके से सीआइडी का जिम्मा वापस लिया गया है। पुलिस महानिरीक्षक मुख्तार मोहसिन से फायर सर्विस वापस लेते हुए जीआरपी की जिम्मेदारी दी गई है।
पुलिस महानिरीक्षक करन सिंह नगन्याल को कारागार की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस महानिरीक्षक अरुण मोहन जोशी से एसडीआरएफ वापस लेकर सीआइडी का जिम्मा दिया गया है।
पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरणे को पीएसी का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है। पुलिस महानिरीक्षक सुनील कुमार मीणा से पीएसी की जिम्मेदारी वापस ली गई है।
पुलिस महानिरीक्षक योगेंद्र सिंह रावत को मुख्यालय का जिम्मा सौंपा गया है। पुलिस उप महानिरीक्षक निवेदिता कुकरेती से फायर सर्विस का जिम्मा वापस लेते हुए एसडीआरएफ की जिम्मेदारी दी गई है।
पीएसी 31वीं वाहिनी में सेनानायक के पद पर तैनात यशवंत सिंह को आइआरबी प्रथम का भी जिम्मा सौंपा गया है। सेनानायक रामचंद्र राजगुरू से आइआरबी प्रथम की जिम्मेदारी वापस लेते हुए पुलिस अधीक्षक, पुलिस मख्यालय का पदभार सौंपा गया है।
पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल को पुलिस अधीक्षक एटीएस का भी जिम्मा दिया गया है। पुलिस अधीक्षक हरीश वर्मा को हल्द्वानी से हटाकर सेनानायक, 40वीं वाहिनी पीएसी, हरिद्वार की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
