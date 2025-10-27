राज्य ब्यूरो, देहरादून। शासन ने पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत आईपीएस सुनील कुमार मीणा को पुलिस महानिरीक्षक अपराध, कानून व्यवस्था एवं जीआरपी का जिम्मा सौंपा गया है। लंबे समय से मुख्यधारा से दूर अपर पुलिस महानिदेशक कारागार का पद देख रहे अभिनव कुमार को अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, पद से त्यागपत्र दे चुके लोकेश्वर सिंह को एसएसपी पौड़ी के पद से पुलिस अधीक्षक मुख्यालय के पद पर तैनाती दी गई है।

सोमवार को गृह विभाग की अपर सचिव अपूर्वा पांडेय द्वारा जारी आदेश के अनुसार वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी डॉ. पीवीके प्रसाद से निदेशक अभियोजन का जिम्मा वापस लिया गया है। वह महासमादेष्टा होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा का जिम्मेदारी देखते रहेंगे। अपर पुलिस महानिदेशक अमित कुमार सिन्हा से निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जिम्मेदारी वापस ली गई है। वह विशेष प्रमुख सचिव खेल की भूमिका में यथावत रहेंगे।

वहीं, अपर पुलिस महानिदेशक एपी अंशुमान को निदेशक अभियोजन का जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस महानिरीक्षक विम्मी सचदेवा से पुलिस महानिरीक्षक मानवाधिकार का जिम्मा वापस लिया गया है। पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरणे को निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला व पुलिस महानिरीक्षक साइबर, एसटीएफ और एएनटीएफ की जिम्मेदारी दी गई है। अनंत शंकर ताकवाले को पुलिस महानिरीक्षक मानवाधिकार की पदभार सौंपा गया है।

वहीं, एसएसपी नैनीताल के पद पर तैनात प्रह्लाद नारायण मिश्रा को पुलिस अधीक्षक सतर्कता मुख्यालय व यशवंत सिंह को सेनानायक, 31 वीं वाहिनी पीएसी की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के पद पर तैनात सरिता डोभाल को पुलिस अधीक्षक अभिसूचना मुख्यालय का जिम्मा सौंपा गया है।