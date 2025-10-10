यूपी पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, चार आईपीएस अधिकारियों का तबादला, योगी सरकार ने जारी किया आदेश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पुलिस विभाग में चार आइपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए है। डीजीपी मुख्यालय ने उनकी तबादला सूची जारी की है।

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में तैनात पुलिस उपायुक्त आशीष श्रीवास्तव को एसपी सुरक्षा मुख्यालय के पद पर तैनाती दी गई है। डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध एसपी विक्रांत धीर को पुलिस उपायुक्त लखनऊ कमिश्नरेट बनाया गया है।

28वीं वाहिनी, इटावा के सेनानायक अनिल कुमार सिंह को एसपी सुरक्षा मुख्यालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा एसपी सीआइडी लखनऊ अनिरुद्ध कुमार को 28वीं वाहिनी, इटावा का सेनानायक बनाया गया है।

अनुदेशकों के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का 31 को सत्यापन

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 42 व्यवसायों में अनुदेशकों के 855 पदों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी करते हुए 717 अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम छह मई को जारी किया था। इनमें से 18 अभ्यर्थियों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं।