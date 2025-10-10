Language
    यूपी पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, चार आईपीएस अधिकारियों का तबादला, योगी सरकार ने जारी किया आदेश

    By Ajay Jaiswal Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 11:43 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में चार आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। डीजीपी मुख्यालय ने तबादला सूची जारी की, जिसके अनुसार लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट, इटावा वाहिनी और सीआईडी लखनऊ में अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। आशीष श्रीवास्तव को एसपी सुरक्षा मुख्यालय और विक्रांत धीर को लखनऊ कमिश्नरेट में तैनाती मिली है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पुलिस विभाग में चार आइपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए है। डीजीपी मुख्यालय ने उनकी तबादला सूची जारी की है।

    लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में तैनात पुलिस उपायुक्त आशीष श्रीवास्तव को एसपी सुरक्षा मुख्यालय के पद पर तैनाती दी गई है। डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध एसपी विक्रांत धीर को पुलिस उपायुक्त लखनऊ कमिश्नरेट बनाया गया है।

    28वीं वाहिनी, इटावा के सेनानायक अनिल कुमार सिंह को एसपी सुरक्षा मुख्यालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा एसपी सीआइडी लखनऊ अनिरुद्ध कुमार को 28वीं वाहिनी, इटावा का सेनानायक बनाया गया है।

    अनुदेशकों के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का 31 को सत्यापन

    उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 42 व्यवसायों में अनुदेशकों के 855 पदों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी करते हुए 717 अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम छह मई को जारी किया था। इनमें से 18 अभ्यर्थियों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

    इन अभ्यर्थियों को शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग के पिकअप भवन में 31 अक्टूबर को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। इन अभ्यर्थियों के रोल नंबर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं।