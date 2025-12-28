Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जान से मारने की धमकी, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    By Soban Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 10:55 PM (IST)

    उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को अज्ञात नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें अपशब्दों का प्रयोग करते हुए लगातार फोन किया गया। भट ...और पढ़ें

    Hero Image

    भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी का फोन उन्हें किसी अज्ञात नंबर से आया। प्रदेश अध्यक्ष की तहरीर पर कैंट कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस को दी तहरीर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि रविवार को अज्ञात नंबर से उन्हें अपशब्द का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि कई बार समझाने पर भी कि 'इस तरह की भाषा का प्रयोग करना गलत है', के बाद भी लगातार उनके निजी मोबाइल नंबर पर फोन करके अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है।

    जिससे उनकी राजनीतिक छवि धूमिल होने के साथ जीवन को खतरा भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा भी प्रतीत होता है कि किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी की ओर से उन्हें धमकीभरा फोन कराया जा रहा है।

    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कैंट कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक कमल कुमार लुंठी को जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा साइबर सेल से मोबाइल नंबर का पता कराया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें- अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला : सीएम धामी व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भट्ट में वार्ता, एक्शन मोड में सरकार

    यह भी पढ़ें- अंकिता हत्याकांड को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले- सबूत मांगने पर पीठ दिखा गई VIP का राग अलापने वाली कांग्रेस