उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जान से मारने की धमकी, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, देहरादून: उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी का फोन उन्हें किसी अज्ञात नंबर से आया। प्रदेश अध्यक्ष की तहरीर पर कैंट कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी तहरीर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि रविवार को अज्ञात नंबर से उन्हें अपशब्द का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि कई बार समझाने पर भी कि 'इस तरह की भाषा का प्रयोग करना गलत है', के बाद भी लगातार उनके निजी मोबाइल नंबर पर फोन करके अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है।