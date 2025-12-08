Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dehradun: महिला पुलिसकर्मी ने युवती को मारा थप्पड़..., हाथापाई का वीडियो हुआ वायरल

    By Sumit KumarEdited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 02:49 PM (IST)

    देहरादून में नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया को लेकर प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग अधिकारियों को पुलिस ने रोका। इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी ने युवती  को थप्पड़ मार ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    कूच के दौरान बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों के साथ हरिद्वार निवासी सपना चौधरी को महिला पुलिसकर्मी ने जड़ा थप्पड़।

    मुख्यमंत्री आवास कूच करने जा रहे बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों की पुलिस के साथ धक्का-मुक्की हुई। इस दौरान हरिद्वार निवासी नर्सिंग छात्रा सपना चौधरी को महिला पुलिसकर्मी ने थप्पड़ जड़ दिया। देखे वीडियो-

    जागरण संवाददाता, देहरादून: नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया को पूर्व की भांति वर्षवार करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री आवास कूच करने जा रहे बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों को पुलिस ने सालावाला के पास बेरिकेडिंग लगाकर रोक दिया।

    आगे बढ़ने पर पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की धक्का-मुक्की हुई। इस दौरान हरिद्वार निवासी सपना चौधरी को महिला पुलिसकर्मी ने थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद दोनों में खूब हाथापाई हुई। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया में खूब वायरल हो रहा है।  इसके बाद पुलिस सभी को हिरासत में लेकर एकता विहार स्थित धरनास्थल ले गई। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Doon Protest News

    नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले नर्सिंग बेरोजगार अधिकारियों ने दिलाराम चौक से मुख्यमंत्री आवास कूच किया। समर्थन देते हुए उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता भी कूच में शामिल हुए। 

    मंच के प्रदेश अध्यक्ष नवल पुंडीर ने कहा कि लंबे समय से मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। जिससे बेरोजगारों में नाराजगी है।

     ये मांगें उठाई

    • वर्तमान नर्सिंग भर्ती विज्ञप्ति को तत्काल निरस्त करने।
    • भर्ती प्रक्रिया को पूर्व की भांति वर्षवार जारी करने।
    • आइपीएचएस मानकों के अनुसार 2500 से अधिक पदों की नई विज्ञप्ति जारी करने
    • भर्ती प्रक्रिया में उत्तराखंड मूल निवासियों को प्राथमिकता देने।
    • आयु-सीमा पार कर चुके योग्य अभ्यर्थियों को विशेष आयु-छूट दें।

    कहा कि बीते चार दिनों के बेरोजगार बच्चों को लेकर धरना दे रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्रवाई का आश्वासन भी नहीं दिया गया। जब तक मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन किया जाएगा।

    Protest in Doon

    दोनों में खूब हुई हाथापाई

    कूच के दौरान प्रदर्शन बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों के साथ हरिद्वार निवासी सपना चौधरी को महिला पुलिसकर्मी ने थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद दोनों में खूब हाथापाई हुई। अन्य बेरोजगारों ने भी पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया।

    फिलहाल सपना चौधरी को मेडिकल के लिए बेरोजगारों ने दून अस्पताल भेज दिया है। नर्सिंग एकता मंच के मीडिया प्रभारी प्रवेश रावत ने बताया कि बीते पांच नवंबर को परेड ग्राउंड में धरने के दौरान भी पुलिस कर्मियों ने बेरोजगारों को जबरन घसीटकर गाड़ी में लेकर गए। जल्द ही इसकी शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारियों से करेंगे।

    Doon

    इस मौके पर मंच के संरक्षक विकास पुंडीर, उपाध्यक्ष सरिता जोशी, सचिव राजेंद्र कुकरेती, सह-सचिव अनिल रमोला, मीडिया प्रभारी प्रवेश रावत, स्तुति सती, पपेंद्र, आकाश, अजीत भंडारी, मधु उनियाल, श्वेता डोभाल आदि मौजूद रहे।

    यह भी पढ़ें- यूपी में निजीकरण के विरोध में एक जनवरी से बिजली कर्मी करेंगे प्रदर्शन, लखनऊ में होगी रैली

    यह भी पढ़ें- गुरुग्राम में एमआरजी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के आवंटियों का प्रदर्शन, पुलिस को सौंपा शिकायत पत्र