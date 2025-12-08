Dehradun: महिला पुलिसकर्मी ने युवती को मारा थप्पड़..., हाथापाई का वीडियो हुआ वायरल

मुख्यमंत्री आवास कूच करने जा रहे बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों की पुलिस के साथ धक्का-मुक्की हुई। इस दौरान हरिद्वार निवासी नर्सिंग छात्रा सपना चौधरी को महिला पुलिसकर्मी ने थप्पड़ जड़ दिया। देखे वीडियो-

जागरण संवाददाता, देहरादून: नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया को पूर्व की भांति वर्षवार करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री आवास कूच करने जा रहे बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों को पुलिस ने सालावाला के पास बेरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। आगे बढ़ने पर पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की धक्का-मुक्की हुई। इस दौरान हरिद्वार निवासी सपना चौधरी को महिला पुलिसकर्मी ने थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद दोनों में खूब हाथापाई हुई। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। इसके बाद पुलिस सभी को हिरासत में लेकर एकता विहार स्थित धरनास्थल ले गई।

नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले नर्सिंग बेरोजगार अधिकारियों ने दिलाराम चौक से मुख्यमंत्री आवास कूच किया। समर्थन देते हुए उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता भी कूच में शामिल हुए। मंच के प्रदेश अध्यक्ष नवल पुंडीर ने कहा कि लंबे समय से मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। जिससे बेरोजगारों में नाराजगी है। ये मांगें उठाई वर्तमान नर्सिंग भर्ती विज्ञप्ति को तत्काल निरस्त करने।

भर्ती प्रक्रिया को पूर्व की भांति वर्षवार जारी करने।

आइपीएचएस मानकों के अनुसार 2500 से अधिक पदों की नई विज्ञप्ति जारी करने

भर्ती प्रक्रिया में उत्तराखंड मूल निवासियों को प्राथमिकता देने।

आयु-सीमा पार कर चुके योग्य अभ्यर्थियों को विशेष आयु-छूट दें। कहा कि बीते चार दिनों के बेरोजगार बच्चों को लेकर धरना दे रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्रवाई का आश्वासन भी नहीं दिया गया। जब तक मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन किया जाएगा।

दोनों में खूब हुई हाथापाई कूच के दौरान प्रदर्शन बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों के साथ हरिद्वार निवासी सपना चौधरी को महिला पुलिसकर्मी ने थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद दोनों में खूब हाथापाई हुई। अन्य बेरोजगारों ने भी पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया।