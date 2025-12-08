गुरुग्राम में एमआरजी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के आवंटियों का प्रदर्शन, पुलिस को सौंपा शिकायत पत्र

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। सेक्टर-89 स्थित एमआरजी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के आवंटियों का फ्लैट न मिलने का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। कब्ज़ा न मिलने से नाराज आवंटियों ने वाटिका टावर के बाहर बिल्डर कार्यालय पर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद बिल्डर की ओर से अब तक कोई नई और ठोस जानकारी नहीं दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रदर्शन के बाद आवंटियों ने सेक्टर-53 थाना पुलिस को एक लिखित शिकायत पत्र सौंपा। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बिल्डर से बातचीत की और अब इस मामले में 12 दिसंबर को सेक्टर-53 पुलिस थाने में आवंटियों और बिल्डर के साथ एक बैठक तय की गई है।

आवंटियों का कहना है कि उन्होंने फरवरी 2019 में ड्रॉ सिस्टम के तहत फ्लैट बुक किए थे। प्रोजेक्ट को अक्टूबर 2019 में पर्यावरण स्वीकृति भी मिल चुकी है। इसके बावजूद बिल्डर ने सितंबर 2023 तक कब्ज़ा देने का जो वादा किया था, वह अब तक पूरा नहीं हुआ है।

दो साल से अधिक की देरी ने आवंटियों की परेशानी बढ़ा दी है। आवंटी संजय गंडास, निकिल छाबड़ा ने बताया कि अधिकतर लोग किराए पर रह रहे हैं और साथ-साथ बैंक की ईएमआइ भी चुका रहे हैं, जिससे आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। नीरजा सिंह ने कहा कि बिल्डर से कई बार मुलाकात के बाद भी सिर्फ आश्वासन ही मिले, लेकिन कब्जा देने को लेकर कोई तय तारीख नहीं बताई गई।