UKSSSC Paper Leak: पांच अक्टूबर को सहकारी निरीक्षक परीक्षा स्थगित, नयी तिथि होगी घोषित

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने सहकारी निरीक्षक भर्ती परीक्षा जो 5 अक्टूबर को होने वाली थी को स्थगित कर दिया है। यह फैसला छात्रों के अनुरोध और पेपर लीक मामले की चल रही जांच के कारण लिया गया है। आयोग जल्द ही नई परीक्षा तिथि घोषित करेगा। 45 पदों के लिए यह परीक्षा देहरादून और हल्द्वानी में होनी थी।

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने पांच अक्टूबर को प्रस्तावित सहकारी निरीक्षक भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी है। बाद में परीक्षा की नयी तिथि की घोषित की जाएगी। आयोग ने यह निर्णय परीक्षार्थियों के आग्रह व फीडबैक के बाद लिया।

परीक्षार्थियों ने आयोग से संपर्क कर बताया कि पिछले दिनों पेपरलीक प्रकरण के कारण वे विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए, जिससे इस परीक्षा की पर्याप्त तैयारी नहीं कर पाए। परीक्षा टलने का दूसरा कारण यह भी माना जा रहा है कि स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र के कुछ अंश लीक होने के कारण पूरे प्रकरण की जांच चल रही है।

जांच के दौरान परीक्षा आयोजित करना उचित नहीं समझा जा रहा है। आयोग के पूर्व निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार पांच अक्टूबर को सहकारी निरीक्षक वर्ग-दो/ सहायक विकास अधिकारी (सहकारी) के 45 पदों के लिए लिखित परीक्षा देहरादून और हल्द्वानी के 26 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जानी थी। मंगलवार को प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर अपलोड कर दिए गए थे। लेकिन अब नई तिथि घोषित की जाएगी।