    UKSSSC Paper Leak: जांच हुई तेज, देर रात एसआईटी पहुंची खालिद के घर; तीन घंटे तक चली पूछताछ

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 12:09 PM (IST)

    उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पेपर लीक मामले में एसआईटी की जांच तेज़ हो गई है। एसआईटी प्रमुख जया बलूनी ने अपनी टीम के साथ आरोपी खालिद के घर पर देर रात छापा मारा और उसके परिवार से तीन घंटे से अधिक पूछताछ की। खालिद की बहन और पिता से अलग-अलग सवाल किए गए और घर की तलाशी ली गई जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़ जब्त किए गए।

    तीन घंटे से अधिक समय तक स्वजन से सख्त पूछताछ की। प्रतीकात्‍मक

    जासं, हरिद्वार । यूकेएसएसएससी पेपर लीक प्रकरण की जांच तेज हो गई है। एसआईटी प्रमुख जया बलूनी अपनी टीम के साथ देर रात आरोपित खालिद के घर पहुंचीं और तीन घंटे से अधिक समय तक स्वजन से सख्त पूछताछ की।

    इस दौरान खालिद की बहन और पिता से अलग-अलग गहन सवाल-जवाब किए गए। टीम ने घर की तलाशी लेकर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। जया बलूनी ने बताया कि खालिद की बहन की ओर से अभी तक मांगे गए शैक्षिक प्रमाणपत्र नहीं सौंपे गए हैं, इसलिए आगे भी पूछताछ जारी रहेगी।

    देर रात हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जांच के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। एसआईटी का कहना है कि जब तक सभी बयानों में समानता नहीं आती, तब तक पूछताछ का सिलसिला जारी रहेगा।

