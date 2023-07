CM Pushkar Dhami Interview : सीएम धामी बोले- UCC का नहीं होगा विरोध; जनता ने मुझे इसी काम के लिए चुना है

CM Pushkar Dhami Exclusive Interview to Dainik Jagran लोग चाहते थे कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो अयोध्या में राम मंदिर बने और देश में सभी के लिए समान कानून लागू हो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दो काम पहले ही हो चुके हैं। हमने विधानसभा चुनाव के समय जनता से वादा किया कि चुनाव जीतते हैं तो समान नागरिक संहिता लागू करने का काम करेंगे।

CM Pushkar Dhami Interview : सीएम धामी बोले- UCC का नहीं होगा विरोध

Your browser does not support the audio element.

देहरादून, विकास धूलिया। उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार है। हालिया दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भेंटकर देहरादून लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विश्वास से भरे नजर आ रहे हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि विधि विशेषज्ञों के साथ आवश्यक विमर्श के उपरांत इसे प्रदेश में लागू किया जाएगा, लेकिन अनावश्यक देरी भी नहीं की जाएगी। पुष्‍कर सिंह धामी को यह भी भरोसा है कि इसका कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि राज्य की जनता ने उन्हें चुना ही इस काम के लिए है। धामी के अनुसार यह देश की आवश्यकता, संविधान का प्रविधान और जनता की चाहत है, इसलिए वह इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि यह पहल कर पाए। इस पहल और उससे जुड़े पहलुओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दैनिक जागरण के स्टेट ब्यूरो चीफ विकास धूलिया ने विशेष बातचीत की।

Edited By: Mohammed Ammar