Dehradun News: दून में नहीं थम रहा सड़क हादसों का सिलसिला, दो अलग-अलग दुर्घटनाओं में दो युवकों की गई जान

जागरण संवाददाता, देहरादून : शहर में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो युवकों की जान चली गई। पुलिस ने दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पहला मामला क्लेमेनटाउन थाना क्षेत्र के आशारोड़ी का है, जिसमें वसीम अहमद, निवासी सती मोहल्ला रुड़की, हरिद्वार ने बताया कि उनका 22 वर्षीय बेटा मतीन 11 नवंबर को स्कूटी से देहरादून से रुड़की जा रहा था।

आशारोड़ी चेक पोस्ट के निकट सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से उसकी स्कूटी की जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में मतीन को गंभीर चोटें आईं और स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गई।

उसे एंबुलेंस से दून अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान 12 नवंबर को उसकी मौत हो गई। थानाध्यक्ष मोहन सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

दूसरी घटना में साईं बिहार, श्यामपुर निवासी महिताब सिंह ने बताया कि उनके भाई यशपाल सिंह 21 अक्टूबर को ड्यूटी के लिए श्री महंत इंदिरेश अस्पताल जा रहे थे, जो तेलपुर चौक के पास अज्ञात बाइक की टक्कर से घायल हो गए।