सावधान! देहरादून में कबूतरबाजों ने फैलाया जाल, नौकरी का झांसा देकर विदेश भेजने के नाम पर ठगे 8.45 लाख

जागरण संवाददाता, देहरादून। कबूतरबाजों ने छात्र को पढ़ाई करने व युवक को नौकरी दिलाने का झांसा देकर दो विभिन्न मामलों में 8.45 लाख रुपये की ठगी कर दी। इस मामले में कैंट व पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुख्यमंत्री को दी शिकायत में ऋचा वर्मा निवासी प्रकाशनगर ईदगाह कैंट ने बतायाकि उनका पुत्र शौर्य वर्मा ने 2023-24 के सत्र में कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसके बाद शौर्य ने विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना बनाई। इस दौरान उन्हें पता चला कि प्रशांत वर्मा नाम व्यक्ति उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजकर अच्छे-अच्छे कालेज में एडमिशन कराते हैं जिसके लिए शौर्य वर्मा ने प्रशांत वर्मा से संपर्क किया।

प्रशांत वर्मा ने शौर्य वर्मा को बताया कि वह एक साल की पढाई आनलाइन कराते हैं और उसके अगले साल जर्मनी की गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा देंगे। बातचीत के बाद आरोपित ने उनसे रकम ले ली। शौर्य वर्मा 24 जनवरी 2025 को नोएडा उनके कार्यालय पहुंचा तो पता चला कि वहां पर उनका कोई आफिस नहीं था। जब उन्होंने प्रशांत वर्मा से फोन पर संपर्क किया तो उसने फोन नहीं उठाया। इसके बाद उन्हें ठगी का पता चला। कैंट कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक कमल कुमार लुंठी ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

स्पेन में नौकरी लगाने के नाम पर ठगा देहरादून: विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने के एक अन्य मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने दो आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। अनूप सिंह भंडारी निवासी विजयपार्क एन्कशटेंशन ने बताया कि छह नंबर पुलिया स्थित एक कंपनी है। कंपनी में अरुण थापा व रणबीर नाम के व्यक्ति कार्यरत हैं। वह अपने एक मित्र राजकुमार के जरिए आरोपितों से मिला तो दोनों ने कहा कि वह स्पेन में नौकरी दिलाते हैं जिसकी एवज में फीस लेते हैं। पीड़ित ने बताया कि वह आरोपितों के झांसे में आ गया।