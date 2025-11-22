Uttarakhand News: सड़कों के गड्ढे भरने में दिखाई लापरवाही, दी गलत सूचना; शासन ने दो अभियंताओं को किया निलंबित

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: शासन ने सड़कों के गड्ढे भरने में लापरवाही दिखाने और इसकी गलत सूचना शासन को देने पर लोक निर्माण विभाग के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत निर्माण खंड में तैनात दो अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। इनमें प्रभारी अभियंता विजेंद्र सिंह मेहर और सहायक अभियंता केके पांडेय शामिल हैं। दोनों को क्षेत्रीय कार्यालय अल्मोड़ा से संबंद्ध किया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों को जल्द से जल्द सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए थे। इस क्रम में सभी विभागों ने सड़कों को दुरुस्त करने की रिपोर्ट शासन को प्रेषित की थी।

शासन के निर्देशों पर प्रमुख अभियंता ने अपने निरीक्षण में पाया कि अल्मोड़ा के विकासखंड रानीखेत में पंतगांव से रौलापानी, भिकियासैंण से बिनायक व भिकियासैंण बाजार से बाड़ीकोट पुल तक सड़कों को पैच रिपयेर प्लान के अनुसार पुनरीक्षित नहीं किया गया। प्रमुख अभियंता की रिपोर्ट पर शासन ने दोनों अभियंताओं को निलंबित कर दिया है।