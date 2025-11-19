Muzaffarpur news : जीरोमाइल में मौत का गड्ढा, ई-रिक्शा पलटा, लेकिन जिम्मेदार कौन?

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । अहियापुर थाना के जीरोमाइल गोलंबर के चौतरफा लगी ट्रैफिक जाम के बीच सड़क से उतारने के दौरान ई-रिक्शा पलट गया। हादसे में उस पर सवार लोग सड़क पर गिर गए। घायल महिला की इलाज के दौरान मौत ई-रिक्शा में दबे रहने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से ई-रिक्शा को उठाकर दबी महिला को बाहर निकाला गया। घायल महिला को इलाज के लिए एसकेएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई।

मृत महिला काजल कुमारी थी। वह पटना से मुजफ्फरपुर शादी समारोह मे शामिल होने आई थी। जीरोमाइल से ई-रिक्शा पकड़कर वह छपरा जा रही थी। इसी दौरान ई-रिक्शा पलटने से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गयी थी। इधर, एसकेएमसीएच ओपी प्रभारी राजकुमार गौतम ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया गया है। उसने स्वजन ने सड़क पर ई-रिक्शा पलटने से जख्मी अवस्था मे इलाज के दौरान मौत होने के बारे मे बताया है।