Muzaffarpur news : जीरोमाइल में मौत का गड्ढा, ई-रिक्शा पलटा, लेकिन जिम्मेदार कौन?
मुजफ्फरपुर के जीरोमाइल में सड़क पर बने गड्ढे के कारण ई-रिक्शा पलटने से कई यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, उनका कहना है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद गड्ढे को ठीक नहीं किया गया। लोगों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । अहियापुर थाना के जीरोमाइल गोलंबर के चौतरफा लगी ट्रैफिक जाम के बीच सड़क से उतारने के दौरान ई-रिक्शा पलट गया। हादसे में उस पर सवार लोग सड़क पर गिर गए।
घायल महिला की इलाज के दौरान मौत
ई-रिक्शा में दबे रहने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से ई-रिक्शा को उठाकर दबी महिला को बाहर निकाला गया। घायल महिला को इलाज के लिए एसकेएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई।
मृत महिला काजल कुमारी थी। वह पटना से मुजफ्फरपुर शादी समारोह मे शामिल होने आई थी। जीरोमाइल से ई-रिक्शा पकड़कर वह छपरा जा रही थी। इसी दौरान ई-रिक्शा पलटने से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गयी थी।
इधर, एसकेएमसीएच ओपी प्रभारी राजकुमार गौतम ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया गया है। उसने स्वजन ने सड़क पर ई-रिक्शा पलटने से जख्मी अवस्था मे इलाज के दौरान मौत होने के बारे मे बताया है।
मालूम हो कि जीरोमाइल गोलंबर पर विधानसभा चुनाव खत्म होते ही अतिक्रमणकारी अपना पांव पसार लिया है। इसको लेकर सड़क की चौराई आधे से भी कम हो गई है। अनेकों जगह सड़क किनारे गढ्डे हो चुके है। आवाजाही करने वाले लोगों के लिए हादसा का कारण बनने लगा है। दूसरी ओर सड़क निर्माण विभाग सड़क पर और उनके किनारे के गड्ढे को मरम्मत करने से दूर है।
कार्यपालक अभियंता गणेश कुमार ने बताया ने बताया कि चुनाव के दौरान सड़क के गड्ढे को भरा गया था। फिर भी वह मामले को अपने स्तर से दिखवाकर उचित कार्रवाई करेंगे।
