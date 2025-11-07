देहरादून में अवैध रूप से रह रही दो बांग्लादेशी महिलाओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार
देहरादून पुलिस ने अवैध रूप से रह रही दो बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम के दृष्टिगत पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। पूछताछ में पता चला कि उनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है कि वे कैसे भारत आईं और कितने समय से रह रही थीं।
जागरण संवाददाता, देहरादून: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम के दृष्टिगत चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस व एलआइयू की संयुक्त टीम संस्कृति लोक कालोनी पटेल नगर क्षेत्र से दो बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया। दोनों महिलाओं ने अवैध रूप से बार्डर पार कर भारतीय सीमा में घुसपैठ करना स्वीकारा है। पुलिस ने दोनों महिलाओं के फोन से उनके बांग्लादेशी पहचान पत्र बरामद किया गया, जिस आधार पर दोनों को नियमानुसार बाग्लादेश डिपोर्ट करने की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने अपनी पहचान स्वाति उपाध्याय उर्फ मरियम पुत्री सिद्दीक अकोन मूल निवासी ग्राम सोन बुनिया, बरगुना सदर, जिला बरगुना बांग्लादेश और शिवली अख्तर उर्फ जाली उर्फ सना पुत्री जसमुद्दीन मूल निवासी ग्राम जिन्नत अली, हाजीबारी, पोस्ट आफिस रसूलपुर, थाना देवीदर, जिला कुमिल्ला बांग्लादेश बताया।
एक- दूसरे से दिल्ली में मिली दोनों
आरोपितों ने बताया कि वे दोनों अलग-अलग समय पर सीमा पार कर अवैध रूप से भारत में आईं थीं, जहां अलग-अलग स्थान पर रहने के बाद वे दोनों एक- दूसरे से दिल्ली में मिली, जहां से दोनों एक साथ देहरादून आयी।
एक ने टैक्सी चालक से की शादी
स्वाति ने भारतीय नागरिक धर्मवीर से विवाह किया, जो टैक्सी चालक है तथा उसी की टैक्सी से दोनों अभियुक्ताये दिल्ली से देहरादून आई थी। अभियुक्ता द्वारा भारत में रहने के लिए उसे अपनी बातों में फंसा कर उससे विवाह कर लिया, जिससे उसकी एक साल की पुत्री है।
दूसरी ने कारपेंटर से किया विवाह
शिवली ने सहारनपुर में कारपेंटर का काम करने वाले सलमान से विवाह किया था, जिसे उसने माल में मुलाकात के दौरान खुद के माल में ही काम करने की बात बताकर शादी के लिए मनाया था। उसका एक 10 माह का पुत्र है।
एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए पूर्व में भी देहरादून में अवैध रूप से निवास कर रहे सात बाग्लादेशी नागरिको को गिरफ्तार कर डिपोर्ट तथा सात बांग्लादेशी नागरिकों के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया है। गिरफ्तार दोनों बांग्लादेशी महिला नागरिकों के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए उनको डिपोर्ट किया जाएगा।
