फर्जी आधार कार्ड के साथ बांग्लादेशी घुसपैठिया गिरफ्तार: एसएसबी की कार्रवाई
एसएसबी ने एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को फर्जी आधार कार्ड के साथ पकड़ा है। वह पिछले ढाई महीने से छिपकर काम कर रहा था। सूचना मिलने पर एसएसबी ने जांच की और उसे गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ जारी है ताकि उसके नेटवर्क का पता चल सके। यह घटना सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता को दर्शाती है।
संवाद सूत्र, गलगलिया (किशनगंज)। 41वीं वाहिनी एसएसबी रानीडांगा की सी कम्पनी की विशेष गश्ती टीम ने भारत-नेपाल सीमा के स्तंभ संख्या 90 से लगभग एक किलोमीटर भारतीय क्षेत्र के भीतर एक बंगलादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। उसके पास से बांग्लादेश के नागरिकता का प्रमाण पत्र के साथ भारत का फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया गया।
एसएसबी को जानकारी मिली कि सीमा क्षेत्र में बांग्लादेश नागरिक प्रवेश कर रहा है। सतर्कता एवं त्वरित कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसकी पहचान बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के कहारोल थाना क्षेत्र के नधाबुरी गांव निवासी गौरांगो चंद्र राय के पुत्र हेमल चंद्र राय (26 वर्ष) के रूप में हुई। जिसके बाद उसकी तलाशी ली गई। इस दौरान बांग्लादेश राष्ट्रीय पहचान पत्र की छायाप्रति, फर्जी भारतीय आधार कार्ड, एक मोबाइल फोन बरामद किया गया।
अवैध रूप से भारत में प्रवेश
प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार व्यक्ति लगभग ढाई माह पूर्व बांग्लादेश सीमा से अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया और बागडोगरा, सिलीगुड़ी क्षेत्र में वेल्डर का कार्य करते हुए बार-बार स्थान बदलकर अपनी पहचान छिपा रहा था।
गिरफ्तार व्यक्ति एवं बरामद सामग्री को आगे की कानूनी कार्रवाई हेतु खोरीबाड़ी थाना को सौंपा गया है। उल्लेखनीय है कि एसएसबी द्वारा पूर्व में भी लगातार बंगलादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी की गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।