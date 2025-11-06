सर्जरी कराकर किन्नर बना बांग्लादेशी नागरिक, पहचान छिपाने के लिए साड़ी पहनकर करता था मेकअप

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी से किन्नर बने एक बांग्लादेशी को उत्तर-पश्चिमी जिला की विदेशी शाखा ने महेंद्रा पार्क थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से दो बांग्लादेशी राष्ट्रीय पहचान पत्र भी बरामद हुए हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। साथ ही इसके अन्य साथियों का भी पता लगा रही है।

उत्तर-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि हाल ही में जानकारी मिली थी कि महेंद्रा पार्क क्षेत्र स्थित मंडी के गेट नंबर दो के पास एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक देखा गया है। सूचना के आधार विदेशी सेल की टीम ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई और मुखबिर की मदद से संदिग्ध व्यक्ति को दबोच लिया।