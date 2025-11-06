सर्जरी कराकर किन्नर बना बांग्लादेशी नागरिक, पहचान छिपाने के लिए साड़ी पहनकर करता था मेकअप
बाहरी दिल्ली में जेंडर-पुष्टि सर्जरी कराकर किन्नर बने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी, जिसने अपनी पहचान छिपाने के लिए मेकअप और स्त्री परिधानों का इस्तेमाल किया, महेंद्र पार्क इलाके में रह रहा था। पुलिस ने उसे भिक्षावृत्ति और अन्य संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाया। आरोपी के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे देश से निष्कासित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी से किन्नर बने एक बांग्लादेशी को उत्तर-पश्चिमी जिला की विदेशी शाखा ने महेंद्रा पार्क थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से दो बांग्लादेशी राष्ट्रीय पहचान पत्र भी बरामद हुए हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। साथ ही इसके अन्य साथियों का भी पता लगा रही है।
उत्तर-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि हाल ही में जानकारी मिली थी कि महेंद्रा पार्क क्षेत्र स्थित मंडी के गेट नंबर दो के पास एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक देखा गया है। सूचना के आधार विदेशी सेल की टीम ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई और मुखबिर की मदद से संदिग्ध व्यक्ति को दबोच लिया।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुद को भारतीय नागरिक बताया, लेकिन जवाबों में विरोधाभास और संदिग्ध आचरण के चलते पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। दस्तावेजों और डिजिटल फुटप्रिंट की जांच में उसके बांग्लादेश से संबंध सामने आए।
वहीं, कड़ी पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह बांग्लादेश के सिलहट जिले का निवासी है। आरोपी ने बताया कि उसने जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी कराकर अपना रूप महिला जैसा बना लिया था और पहचान छिपाने के लिए मेकअप, साड़ी, सलवार-सूट, विग और अन्य स्त्री परिधान पहनता था।
बताया गया कि दिन में वह भिक्षावृत्ति करता था और रात में आपत्तिजनक गतिविधियों में लिप्त रहता था। आरोपी की पहचान मोहम्मद सुमोन मियां उर्फ पिंकी के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। एफआरआरओ के सहयोग से उसे देश से निष्कासित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
