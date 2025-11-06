नशा तस्कर को पकड़ने गई दिल्ली पुलिस से भिड़े परिजन, नशीले पदार्थ बेचने की फिराक में था आरोपी

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में नशीले पदार्थ बेचने की फिराक में घूम रहे एक व्यक्ति को आदर्श नगर थाना पुलिस की टीम पकड़ने पहुंची, इस दौरान आरोपी के परिवार के लोग पुलिस के साथ बदसलूकी करने लगे। आरोपी ने खुद को छुड़ाने के लिए परिवार व रिश्तेदारों को मौके पर बुला लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान पुलिस की कार्रवाई में बाधा डालने और दबाव बनाने की कोशिश की गई। मामला सामने आने पर पुलिस ने निवारक कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोप है कि घटना के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा एक महिला की पिटाई का आरोप सामने आने पर एसीपी जहांगीरपुरी की देखरेख में जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।