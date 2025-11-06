नशा तस्कर को पकड़ने गई दिल्ली पुलिस से भिड़े परिजन, नशीले पदार्थ बेचने की फिराक में था आरोपी
बाहरी दिल्ली में नशीले पदार्थ बेचने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को पकड़ने गई पुलिस टीम के साथ उसके परिवार ने बदसलूकी की। आरोपी ने परिजनों को बुलाकर पुलिस कार्रवाई में बाधा डाली। पुलिस ने निवारक कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की जांच की जा रही है। आरोपी पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में नशीले पदार्थ बेचने की फिराक में घूम रहे एक व्यक्ति को आदर्श नगर थाना पुलिस की टीम पकड़ने पहुंची, इस दौरान आरोपी के परिवार के लोग पुलिस के साथ बदसलूकी करने लगे। आरोपी ने खुद को छुड़ाने के लिए परिवार व रिश्तेदारों को मौके पर बुला लिया।
इस दौरान पुलिस की कार्रवाई में बाधा डालने और दबाव बनाने की कोशिश की गई। मामला सामने आने पर पुलिस ने निवारक कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोप है कि घटना के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा एक महिला की पिटाई का आरोप सामने आने पर एसीपी जहांगीरपुरी की देखरेख में जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि लाल बाग बीट स्टाफ को सूचना मिली थी कि मोहम्मद तारिफ जो पहले हत्या और चोट पहुंचाने के मामलों में संलिप्त रहा है, क्षएत्र में नशीले पदार्थ बेचने की योजना बना रहा है।
सूचना पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उससे पूछताछ करने लगे। इस पर आरोपी ने पुलिस से दुर्व्यवहार किया। इसी दौरान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ है, जिसमें पुलिस आरोपी को पकड़ रही है और उसके परिजन उसे छुड़ाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने एहतियातन कार्रवाई करते हुए बीएनएस की धारा-126,170 के तहत आरोपी के खिलाफ निवारक कार्रवाई शुरू की है।
