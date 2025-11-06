Language
    दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, हत्यारे ने पूछताछ में बताई कत्ल की वजह

    By Shamse Alam Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 10:02 AM (IST)

    दिल्ली के बेगमपुर इलाके में दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर सुरेश कुमार राठी की लूट के इरादे से हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी बंटी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी पहले भी मृतक के फ्लैट पर पार्टी करने जा चुका था। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटी हुई सोने की चेन बरामद कर ली है और मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में रोहिणी जिले के बेगमपुर थाना क्षेत्र में दिल्ली जलबोर्ड के अभियंता सुरेश कुमार राठी की फ्लैट में चाकू गोदकर हत्या लूट के इरादे से की गई थी। इस मामले में पुलिस ने बुधवार को आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान बंटी के रूप में हुई है।

    पूछताछ के दौरान आरोपित ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले ही मृतक से उसकी मुलाकात हुई थी। वह मृतक के फ्लैट पर पार्टी करने के लिए दो बार पहले भी जा चुका था। तीसरी बार वह 31 अक्टूबर की रात गया था। जहां पार्टी करने के बाद अभियंता के गर्दन में चाकू गोद दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिर वह पूरी रात शव के साथ ही फ्लैट में रहा। अगले दिन वह मृतक के गले से सोने की चेन व नकदी लेकर फ्लैट से फरार हो गया। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपित बंटी पहले भी तीन आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।

    रोेहिणी जिला के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोमवार दोपहर में उन्हें इस वारदात की जानकारी मिली थी। आरोपित का पता लगाने के लिए जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम, बेगमपुर थाना समेत अन्य कई थानों की टीम को लगाया गया। इस दौरान फ्लैट के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। जिसमें एक युवक सीसीटीवी फुटेज में सुरेश कुमार राठी के साथ उनके फ्लैट में जाता तो दिखा। लेकिन उस रात फ्लैट से निकलता नहीं दिखा।

    पुलिस ने अगले दिन की सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें वह युवक फ्लैट से जाता दिखा। पैदल होने व हुडी पहने होने के कारण पुलिस को उसकी शिनाख्त नहीं कर पा रही थी। इस दौरान पुलिस को हत्या से पूर्व का युवक का एक और सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा। जिसमें युवक अपनी स्कूटी से राठी के फ्लैट में आता दिखा।

    पुलिस ने स्कूटी की जांच की तो पता चला कि यह स्कूटी बंटी नाम के युवक का है। जो अमन विहार थाना क्षेत्र के लखीराम पार्क का रहने वाला है। पुलिस ने छापेमारी कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस ने सोने की चेन व नकदी की बरामद

    पुलिस ने आरोपित बंटी के पास से सोने की चेन बरामद कर ली है। वहीं, वारदात में इस्तेमाल चाकू का पता लगा रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोमवार दोपहर में मृतक के बेटे ने पुलिस को जानकारी दी थी कि उनके पिता दो दिनों से लापता थे, सोमवार को उनका शव उनके दूसरे फ्लैट रोहिणी सेक्टर-24 के पाकेट-10 से मिला है।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने अंकुर ने पुलिस को बताया कि वह अपने माता-पिता के साथ रोहिणी सेक्टर-24 स्थित पाकेट-16 में रहता है। उसके पिता दिल्ली जलबोर्ड में अभियंता थे। जिस फ्लैट में उनका शव मिला, वह भी उनका ही है और वे उसकी देखरेख के लिए कभी-कभी वहां आते थे।

    बेटे ने बताया कि उनके पिता पिछले दो दिनों से घर नहीं लौटे थे और फोन काल्स का जवाब भी नहीं दे रहे थे। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।