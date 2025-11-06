Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गैंगस्टरों के निशाने पर दिल्ली का शाहदरा जिला, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर दहशत फैला रहे बदमाश

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 09:23 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली का शाहदरा जिला गैंगस्टरों के निशाने पर है, जहां वे रंगदारी वसूल रहे हैं। जेल में बंद गैंगस्टर विदेश में बैठे गुर्गों के जरिये यह धंधा चला रहे हैं और दहशत फैलाने के लिए गोलियां चला रहे हैं। पुलिस पर गैंगस्टरों पर नकेल कसने का दबाव है, लेकिन खुफिया तंत्र की विफलता के कारण सफलता नहीं मिल पा रही है। पीड़ित पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं, तो बदमाश उनके घरों पर हमला करते हैं।  

    prefferd source google
    Hero Image

    शुजाउद्दीन, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में शाहदरा जिला इस साल कुख्यात बदमाशों के निशाने पर है। दिल्ली के जेलों में बंद गैंगस्टर विदेश में बैठे अपने गुर्गों के जरिये रंगदारी वसूली का धंधा चला रहे हैं। बदमाश ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर दहशत फैला रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिले में कई ऐसी हो गईं हैं, जब पीड़ितों ने थाने में केस दर्ज करवाए और उसके बाद बदमाशों ने उनके घर के बाहर गोलियां चला दी। यह बदमाश दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। पुलिस इन वारदात पर नकेल कसने में विफल साबित हो रही है।

    उत्तर पूर्वी जिले के कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा ने शाहदरा जिले में अपनी जड़े मजबूत बना ली हैं। बाबा विदेश में बैठे अपने सबसे खास सहयोगी राशिद केबल वाले से शाहदरा जिले में रंगदारी का धंधा चलवा रहा है।

    सूत्रों के अनुसार, इस जिले में दिल्ली के कई बड़े बुकी रहते हैं। जिनका नेटवर्क विदेश में भी है। यह बुकी गैंगस्टरों के निशाने पर हैं। दो नवंबर को बिहारी कालोनी में 30 लाख रुपये की रंगदारी न देने पर तीन बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। यह बदमाश हाशिम बाबा गिरोह के बताए जा रहे हैं। इस रंगदारी में बाबा के शूटर सचिन उर्फ गोलू का नाम आ चुका है।

    पिछले नौ माह में शाहदरा जिले में यह चौथी बड़ी वारदात है, जो गैंगस्टरों ने रंगदारी न मिलने पर अंजाम दी है। विदेश में बैठे गैंगस्टरों के यमुनापार में कई गुर्गे हैं। जो अपने आकाओं के लिए छोटी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं।

    शाहदरा जिले में लगातार रंगदारी के बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर पुलिस गैंगस्टरों के नेटवर्क को तोड़ क्यों नहीं पा रही है। पुलिस का इंटेलिजेंस सिस्टम यहां फेल साबित हो रहा है। शाहदरा जिले के लोगों का कहना है जब तक पुलिस गैंगस्टरों पर ठीक से नकेल नहीं कसेगी इस तरह की वारदात होती रहेंगी।

    थाने में केस होने के बाद बदमाशों ने चलाई गोलियां

    केस-एक

    मार्च 2025 में जगतपुरी थाने के एक बड़े बुकी मोनू सरदार से गैंगस्टरों ने चार करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी की रकम न देने पर बदमाशों ने पहले उसकी कार पर गोलियां चलाई थी। मोनू ने जगतपुरी थाना ने रंगदारी का केस दर्ज करवाया। जब यह बात गैंगस्टरों को पता चली तो उन्होंने अप्रैल में बुकी के घर पर गोलियां चलाई थी। अपनी जान बचाने के लिए बुकी दुबई भाग गया।

    केस-दो

    आनंद विहार इलाके में रहने वाले मेडिकल उपकरण बनाने वाले एक कारोबारी से गैंगस्टर ने गत मार्च में पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी। पीड़ित ने डरते हुए आनंद विहार थाना में केस दर्ज करवाया। कुछ दिनों के बाद बदमाशों ने पुलिस काे चुनौती देते हुए कारोबारी के घर के बाहर गोलियां चलाकर दहशत फैला दी। बाद में स्पेशल सेल ने भुल्लर गिरोह के तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया था।

    क्रोनोलोजी

    • मार्च 2025 : जगतपुरी में बुकी से मांगी चार करोड़ रुपये की रंगदारी। न देने पर बदमाशों ने चलाई गोलियां
    • मार्च 2025 : आनंद विहार में गैंगस्टरों ने कारोबारी से मांगी पांच करोड़ रुपये की रंगदारी। रंगदारी की रकम न मिलने पर घर पर चलाई गोलियां
    • अगस्त 2025 : जीटीबी एन्क्लेव थाना इलाके में गैंगस्टरों ने कारोबारी से मांगी पांच करोड़ रुपये की रंगदारी।

    दो नवंबर को जिन बदमाशों ने गोली चलाई थी, उनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। - प्रशांत गौतम, शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त