समीक्षा अधिकारी का पर्स छीनने वाले दो दबोचे, आरोपित बोले- महंगे शौक व जल्दी पैसा कमाने के लालच में की स्नेचिंग

जागरण संवाददाता, देहरादून: चकराता रोड पर बिंदाल पुल के निकट सचिवालय की समीक्षा अधिकारी का पर्स छीनने वाले बाइक सवार दो आरोपितों को कैंट कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों से घटना में छीना गया मोबाइल फोन, ज्वेलरी व नकदी बरामद की गई है। आरोपितों ने बताया कि वह दोनों दोस्त हैं। उनमें से एक फेरी लगाने और दूसरा दूध की डेयरी में काम करता है। शौक पूरे करने व जल्दी पैसा कमाने के लालच में स्नेचिंग की घटना को अंजाम दिया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सचिवालय में समीक्षा अधिकारी तैनात गोविंदगढ़ निवासी राधा अग्रवाल ने शिकायत दी थी कि बुधवार शाम वह घर जा रही थीं। घंटाघर से विक्रम में सवार होकर चकराता रोड पर बिंदाल पुल से आगे गोविंदगढ़ जाने वाली रोड के कट पर उतरीं। वहां से गोविंदगढ़ की ओर पैदल जा रही थीं।

इसी दौरान पीछे से आए बाइक सवार दो युवकों ने उसके हाथ से पर्स छीन लिया और फरार हो गए। पर्स में दो मोबाइल, दो डायमंड इयर रिंग, घड़ी, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज थे। इस मामले में कैंट कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज आरोपितों की तलाश शुरू कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी के लिए कैंट कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक कमल कुमार लुंठी को निर्देश जारी किए गए थे।