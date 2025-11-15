Language
    देहरादून में बिना लाइसेंस संचालित हो रहा था 'बदमाश डाग बोर्डिंग हाउस', प्रशासन ने जड़ा ताला

    By Ankur Agarwal Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 11:35 PM (IST)

    देहरादून में 'बदमाश डाग बोर्डिंग हाउस' नामक एक एनिमल केयर सेंटर बिना लाइसेंस के चल रहा था। प्रशासन ने इस अवैध गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बोर्डिंग हाउस को सील कर दिया। यह कार्रवाई नियमों के उल्लंघन और पशु सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई।

    शिमला बाईपास रोड पर अवैध रूप से संचालित हो रहे डाग केयर सेंटर पर जांच के बाद सीलिंग की कार्रवाई करती जिला प्रशासन की टीम। सूवि

    जागरण संवाददाता, देहरादून: शहर के शिमला बाईपास पर अवैध रूप से संचालित हो रहे एनिमल केयर सेंटर पर शनिवार को जिला-प्रशासन ने ताला जड़ दिया। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर एसडीएम कुमकुम जोशी ने प्रारंभिक जांच के बाद 'बदमाश डाग बोर्डिंग हाउस' के नाम से चल रहे एनिमल केयर सेंटर को सील कर दिया। यह सेंटर बिना लाइसेंस संचालित हो रहा था। वहां मिले 10 श्वान व बिल्ली को एनजीओ को सौंपा गया है।

    शहर में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं का संज्ञान लेकर जिलाधिकारी ने बिना लाइसेंस चल रही पैट शाप, व केयरिंग सेंटर पर प्रवर्तन की कार्रवाई के निर्देश दिए हुए हैं। शिकायत मिल रही थी कि प्रतिबंधित प्रजाति के कुत्तों को भी यहां पाला जा रहा और प्रजनन कराया जा रहा।

    शिकायत पर जिलाधिकारी ने कमेटी गठित करते हुए जांच कराई। जांच कमेटी ने शिमला बाईपास स्थित बदमाश डाग बोर्डिंग हाउस एंड फैसिलिटी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां अवैध तरीके से पशु कमरों में बंद मिले। भवन की तीसरी मंजिल पर कार्य कर रहें दो व्यक्तियों ने टीम को बताया कि वह यहां वैल्डिंग का कार्य कर रहें है।

    यही नहीं, उन्होंने प्रशासन की टीम को बिना अनुमति घर में घुसने पर रोका और विरोध भी किया। जांच में हाउस में पशुओं को रखने को किसी भी प्रकार की उचित व्यवस्था नहीं मिली और न ही वैध लाइसेंस दिखाया गया। टीम की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी की ओर से सेंटर को सील करने के आदेश दिए गए।

    क्राकरी के नाम पर डाग केयर सेंटर, पिटबुल भी रखे

    प्रशासन की जांच में पाया गया कि तिमंजिला मकान में बोर्डिंग फैसिलिटी का बैनर लगा हुआ था, जिस पर बदमाश बोर्डिंग हाउस एंड क्राकरी का जीएसटी नंबर व अन्य विवरण दर्ज था। कमेटी के सदस्य ने मुख्य द्वार पर कई बार घंटी बजाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। इस दौरान कमेटी के सदस्य द्वारा देखा गया कि तीसरे मंजिल पर दो लोग काम कर रहे है।

    इस पर गोपनीय तरीके से कमेटी के सदस्य सीढ़ियों से ऊपर चढ़े। पहली मंजिल पर कोई पशु नहीं दिखा। दूसरी मंजिल पर दो पर्शियन बिल्लियां घूमते हुए मिली। बालकनी में सात-आठ पक्षी भी दिखे। बालकनी को अंदर से तारबाड़ किया गया था। तीसरी मंजिल पर चार श्वान पशु एक कमरे में बंद मिले, जिनमें एक गोल्डन रीट्रिवर और एक पिटबुल था।

