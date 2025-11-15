देसी नस्ल के पालतू कुत्ते ने खेल रही बच्ची को नोचा, चेहरे में गहरा जख्म

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में आवारा कुत्तों के साथ पालतू कुत्तों का भी उत्पात बढ़ गया है। शनिवार को घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची पर देसी नस्ल के पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया। शिकायत पर कुत्ता के मालिक ने पीड़ित के स्वजन को धमकाया। प्रकरण की पुलिस से शिकायत कर विधिक कार्रवाई की मांग की गई है।

शहर में आवारा कुत्तों के विरुद्ध निगम की लापरवाह कार्यशैली आमजन पर भारी पड़ रही है। शनिवार शाम साढ़े पांच बजे जोगी नवादा के ठाकुरद्वारा मंदिर के पास रहने वाले चंद्रपाल की तीन वर्षीय बेटी लवली घर के बाहर खेल रही थी। आरोप है कि तभी पड़ोसी नन्हें का देसी नस्ल का पालतू कुत्ता आया और बच्ची पर हमला कर दिया। बच्चे के चेहरे पर गहरा जख्म हो गया। आसपास के लोगों के दौड़ने पर कुत्ता मौके से भाग निकला।