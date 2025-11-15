Language
    देसी नस्ल के पालतू कुत्ते ने खेल रही बच्ची को नोचा, चेहरे में गहरा जख्म

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 11:29 PM (IST)

    बरेली में एक पालतू कुत्ते ने घर के बाहर खेल रही एक बच्ची पर हमला कर दिया, जिससे उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। बच्ची के परिवार ने कुत्ते के मालिक से शिकायत की, लेकिन उसने उन्हें धमकाया। पीड़ित परिवार ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। नगर निगम की लापरवाही के कारण शहर में आवारा और पालतू कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है, क्योंकि कुत्तों का पंजीकरण नहीं कराया जा रहा है।

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में आवारा कुत्तों के साथ पालतू कुत्तों का भी उत्पात बढ़ गया है। शनिवार को घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची पर देसी नस्ल के पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया। शिकायत पर कुत्ता के मालिक ने पीड़ित के स्वजन को धमकाया। प्रकरण की पुलिस से शिकायत कर विधिक कार्रवाई की मांग की गई है।

    शहर में आवारा कुत्तों के विरुद्ध निगम की लापरवाह कार्यशैली आमजन पर भारी पड़ रही है। शनिवार शाम साढ़े पांच बजे जोगी नवादा के ठाकुरद्वारा मंदिर के पास रहने वाले चंद्रपाल की तीन वर्षीय बेटी लवली घर के बाहर खेल रही थी। आरोप है कि तभी पड़ोसी नन्हें का देसी नस्ल का पालतू कुत्ता आया और बच्ची पर हमला कर दिया। बच्चे के चेहरे पर गहरा जख्म हो गया। आसपास के लोगों के दौड़ने पर कुत्ता मौके से भाग निकला।

    इसकी शिकायत लेकर पड़ोसी के घर पहुंचे तो वह मारपीट पर उतर आए। पीड़ित मासूम के स्वजन ने पुलिस में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। उधर, नगर निगम की लापरवाह कार्यशैली एक बार फिर सामने आई है। नगर निगम की ओर से आवारा कुत्तों के बधियाकरण में लचर कार्रवाई और पालतू कुत्तों के पंजीकरण में भी सख्ती नहीं करने से घटनाएं बढ़ रही।