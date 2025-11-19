उत्तराखंड में यात्रियों की सुरक्षा में खिलवाड़, Fire Training में सामने आई ऐसी हकीकत; उड़ गए होश

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड परिवहन निगम (रोडवेज) यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कितना संवेदनशील है। इसकी हकीकत फायर बिग्रेड के अग्निशमन प्रशिक्षण के दौरान सामने आई। रोडवेज की अधिकतर सीएनजी एवं वाल्वो बसों में फायर सिलिंडर उपलब्ध नहीं थे। जिन बसों में थे। उनमें भी अधिकतर सिलिंडर काम नहीं कर रहे थे। जो फायर सिलिंडर सही मिले। उनके चालक -परिचालकों को आगजनी होने पर सिलिंडर कैसे प्रयोग में लाना है। इसकी जानकारी नहीं थी। ऐसे में निगम मुख्यालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं। जिन बसों में फायर सिलिंडर नहीं है। उनको रूटों पर नहीं भेजा जाए।



दरअसल, रोडवेज की लंबी रूटों पर अनुबंधित सीएनजी एवं वाल्वो बसें संचालित की जा रही है। लेकिन अधिकतर बसें सुरक्षा के लिहाज से खतरे से खाली नहीं है। ना ही अधिकारियों ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर इस ओर झांकने की कोशिश की। मंगलवार को जब आइएसबीटी फायर ब्रिगेड की टीम चालक- परिचालकों का प्रशिक्षण देने पहुंची। टीम ने बसों में लगे फायर सिलिंडर की जांच की। जिसमें अधिकतर सिलिंडर काम नहीं कर रहे थे। जो सिलिंडर काम कर रहे थे। उनके चालक-परिचालकों का परीक्षण लिया गया। लेकिन उनको सिलिंडर कैसे प्रयोग में लाना है। इसकी जानकारी नहीं थी।