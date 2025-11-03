Language
    दिल्ली में डीजल बसों पर रोक के बाद लोकल मार्ग पर चलेंगी रोडवेज बसें, तैयार हुआ नया रूट प्लान

    By Anuj Kataria Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 05:02 PM (IST)

    दिल्ली में डीजल बसों पर प्रतिबंध के बाद उत्तराखंड रोडवेज ने लोकल रूटों पर बसें चलाने की योजना बनाई है। इसके लिए नया रूट प्लान तैयार किया गया है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। रोडवेज बसों के चलने से परिवहन के लिए अन्य विकल्पों पर निर्भरता कम होगी।

    दिल्ली में डीजल बसों पर रोक के बाद लोकल मार्ग पर चलेंगी बसें।

    संवाद सहयोगी, रुड़की। दिल्ली में ग्रैप-4 लगने के बाद रुड़की डिपो की एक्सपायर रोडवेज बस बीएस-3 बसों को दिल्ली में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है, जिससे रुड़की डिपो की करीब 12 बसों को प्रबंधन द्वारा लोकल मार्ग पर चलाने के लिए निर्णय लिया गया है। इससे निगम के राजस्व नुकसान की भरपाई होने में कुछ मदद मिलेगी।

    रुड़की डिपो की स्टेशन अधीक्षक अमिता सैनी ने बताया कि रुड़की से दिल्ली के लिए डिपो को सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है। लेकिन दिल्ली में ग्रैप-4 लगने के बाद केवल सीएनजी बसों को ही दिल्ली भेजा जा रहा है।

    रुड़की डिपो के पास डीजल बस बीएस-3 12 रोडवेज बसें है, जो दिल्ली के लिए फेरा लगाती थी। जो दिल्ली में रोक लगने के बाद चार बसों को मोहननगर तक ही भेजा जा रहा है। हालांकि डिपो के पास 6 अनुबंधित सीएनजी बसें भी है, जो दिल्ली भेजी जा रही है। जिससे डिपो की आमदनी पर प्रभाव ना पडे है।

    फिलहाल 12 बसों को लोकल मार्ग पर संचालन करने के लिए नया रूट प्लान बनाया गया है। इनमें रुड़की से पांवटा साहिब के लिए दो बस, रुड़की देवबंद दो बस, रुड़की मुज्जफरनगर दो बस, मेरठ-ऋषिकेश दो बस लगाई गई है।

    फिलहाल बस यात्रियों के मुताबिक अन्य रूट पर बस चलानी की कवायद शुरू की जा रही है। दिल्ली में डीजल बसों के प्रतिबंध हटने के बाद रोडवेज बसों का संचालन पुन: शुरू किया जाएगा।