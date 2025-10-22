त्योहरी सीजन में भी रोडवेज को लगा झटका, आय नहीं बढ़ा सकीं बसें
उत्तराखंड रोडवेज को त्योहारी सीजन में भी घाटा हो रहा है। धनतेरस और छोटी दीपावली पर पिछले साल के मुकाबले आय में कमी आई है। इस वर्ष 2.84 करोड़ की कमाई हुई, जबकि पिछले वर्ष 5.4 करोड़ की आय हुई थी। निगम घाटे के कारणों की जांच कर रहा है और भाईदूज व छठ पूजा में आय बढ़ने की उम्मीद कर रहा है। डग्गामार बसों को आय में कमी का कारण बताया गया है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड परिवहन निगम (रोडवेज) के घाटे से उबरने के आसार कम दिखाई दे रहे हैं। त्योहारी सीजन में धनवर्षा के लिए रोडवेज ने अतिरिक्त बसें संचालित की। लेकिन पिछले वर्ष की अपेक्षा आय कम हुई है। इस त्योहारी सीजन धनतेरस एवं छोेटी दीपावली पर 2.84 करोड़ की कमाई की गई। जबकि पिछले वर्ष 2024 वर्ष त्योहारी सीजन में 5.4 करोड़ की कमाई की गई थी। यानि कि 2.2 करोड़ रुपये की इनकम घटी है।
धनतेरस एवं छोटी दीपावली पर 2.84 करोड़ हुई निगम की आय
दरअसल, परिवहन निगम की ओर से बरेली, दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, लखनऊ के लिए आय बढ़ाने को बसें संचालित की गई। धनरतेरस पर 1.37 करोड़ एवं छोटी दीपावली पर 1.47 करोड़ रुपये इनकम की गई। जबकि धनतेरस एवं छोटी दीपावली पर यात्रियों की बसों को लेकर मारामारी रही। बावजूद पिछले वर्ष की अपेक्षा आय में गिरावट आ गई है। वर्ष 2024 में त्योहारी सीजन पर तकरीबन पांच करोड़ इनकम की गई थी। लेकिन इस वर्ष इनकम में इजाफा होने के बजाय आय में गिरावट आ गई है।
वर्ष 2024 के त्योहारी सीजन में 5.4 करोड़ की हुई थी आय
अब परिवहन निगम घाटे की पड़ताल में जुटने लगा है। पहले ही निगम तकरीबन 100 करोड़ के घाटे में चल रहा है। ऐसे में सामान्य दिन तो छोड़िए, त्योहारी सीजन में भी निगम की आय में बढ़ोत्तरी नहीं हो पा रही है। हालांकि रोडवेज भाईदूज और छठ पूजा में इनकम बढ़ाने के आसार लगाए जा रहे हैं।
सहायक महाप्रबंधक (वित्त) मुकेश नौटियाल ने बताया पिछले वर्ष की अपेक्षा इस त्योहारी सीजन में आय घटी है। उन्होंने आय में घटने के पीछे संचालित हो रही डग्गामार बसों को काफी हद तक जिम्मेदार बताया। बताया निगम की इनकम बढा़ने को लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।