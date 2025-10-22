त्योहरी सीजन में भी रोडवेज को लगा झटका, आय नहीं बढ़ा सकीं बसें

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड परिवहन निगम (रोडवेज) के घाटे से उबरने के आसार कम दिखाई दे रहे हैं। त्योहारी सीजन में धनवर्षा के लिए रोडवेज ने अतिरिक्त बसें संचालित की। लेकिन पिछले वर्ष की अपेक्षा आय कम हुई है। इस त्योहारी सीजन धनतेरस एवं छोेटी दीपावली पर 2.84 करोड़ की कमाई की गई। जबकि पिछले वर्ष 2024 वर्ष त्योहारी सीजन में 5.4 करोड़ की कमाई की गई थी। यानि कि 2.2 करोड़ रुपये की इनकम घटी है।

दरअसल, परिवहन निगम की ओर से बरेली, दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, लखनऊ के लिए आय बढ़ाने को बसें संचालित की गई। धनरतेरस पर 1.37 करोड़ एवं छोटी दीपावली पर 1.47 करोड़ रुपये इनकम की गई। जबकि धनतेरस एवं छोटी दीपावली पर यात्रियों की बसों को लेकर मारामारी रही। बावजूद पिछले वर्ष की अपेक्षा आय में गिरावट आ गई है। वर्ष 2024 में त्योहारी सीजन पर तकरीबन पांच करोड़ इनकम की गई थी। लेकिन इस वर्ष इनकम में इजाफा होने के बजाय आय में गिरावट आ गई है।



वर्ष 2024 के त्योहारी सीजन में 5.4 करोड़ की हुई थी आय अब परिवहन निगम घाटे की पड़ताल में जुटने लगा है। पहले ही निगम तकरीबन 100 करोड़ के घाटे में चल रहा है। ऐसे में सामान्य दिन तो छोड़िए, त्योहारी सीजन में भी निगम की आय में बढ़ोत्तरी नहीं हो पा रही है। हालांकि रोडवेज भाईदूज और छठ पूजा में इनकम बढ़ाने के आसार लगाए जा रहे हैं।