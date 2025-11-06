कनाडा में भविष्य संवारने का था सपना, उड़ान से पहले मौत ने दी दस्तक
देहरादून के उम्मेदपुर में शुभम गैरोला नामक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह कनाडा जाकर नौकरी करना चाहता था और उसने इसके लिए 18 लाख रुपये भी जुटाए थे। शुभम अपने परिवार का सहारा था और उसकी मौत से पूरे परिवार में शोक की लहर है। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर खनन माफिया से मिलीभगत का आरोप लगाया है।
जागरण संवाददाता, देहरादून: कनाडा जाने का सपना देख रहे दून के युवक की मौत ने परिवार व रिश्तेदारों को गहरे सदमे में डाल दिया। युवक की कनाडा जाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन उड़ान भरने से पहले ही मौत ने दस्तक दे दी।
उम्मेदपुर निवासी शुभम गैरोला ने 12वीं पास करने के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। इसके बाद उसकी जयपुर में नौकरी लग गई। पिता निजी बस चलाते हैं, ऐसे में परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी शुभम के ऊपर ही थी।
शुभम परिवार में सबसे बड़ा था, जबकि एक भाई व बहन छोटे हैं। ऐसे में उनकी स्कूल फीस से लेकर अन्य जरूरतें भी शुभम ही पूरी करता था। भविष्य संवारने के लिए शुभम ने विदेश में नौकरी करने की योजना बनाई।
ऐसे में किसी एजेंट के माध्यम से उसकी कनाडा के होटल में नौकरी मिल गई। पूरी औपचारिकताएं पूरी करने में उनका 18 लाख रुपये खर्चा आया, जिसके लिए उन्होंने कई लोगों से उधार पैसे लिए।
गुरुवार को वह औपचारिकताएं पूरी करने के लिए घर से निकला था, लेकिन कुछ ही दूरी पर अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर चालक ने स्कूटी पर सवार शुभम को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
स्वजन शादी के लिए ढूंढ रहे थे लड़की
स्थानीय निवासी राकेश सेमवाल ने बताया कि शुभम मेहनती लड़का था। परिवार में सबसे बड़ा होने के चलते स्वजन उसके लिए लड़की भी ढूंढ रहे थे। स्वजन ने अपने रिश्तेदारों को भी लड़की ढूंढने की बात कही थी। घटना के बाद परिवार बुरी तरह से सदमे में है।
पुलिस पर लगाया मिलीभगत आरोप
स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों पर खनन माफिया से मिलीभगत का आरोप भी लगाया। बताया कि परवल क्षेत्र वसंत विहार, पटेलनगर व प्रेमनगर थाना क्षेत्र में आता है, लेकिन कोई भी माफिया पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है।
यदि कोई व्यक्ति खनन माफिया की शिकायत करने के लिए जाता है तो पुलिसकर्मी उसका नंबर अवैध खनन करने वालों को दे देते हैं जिसके कारण खनन माफिया शिकायतकर्ता से रंजिश रखता है।
