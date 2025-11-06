ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत, साथी घायल; पंप से डीजल लेकर वापस घर लौट रहे थे दोनों

संवाद सूत्र, रजबपुर। पेट्रोल पंप से डीजल लेकर घर लौट रहे किसान का ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया। जिसके नीचे दबकर चालक की मौत हो गई तथा साथी घायल हो गया। घायल का उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन ने मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया है।







यह हादसा बुधवार शाम थाना क्षेत्र के गांव गफ्फारपुर में हुआ। यहां पर किसान देवेंद्र सिंह का परिवार रहता है। उनके परिवार में पत्नी मुन्नी देवी, बेटी शिवानी, बेटा प्रिंस व निशांत हैं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। बुधवार शाम देवेंद्र सिंह गांव के पास स्थित पेट्रोल पंप से ट्रैक्टर में डीजल भरवाने गए थे। उनके साथ गांव के ही सोनित कुमार भी थे। वहां से वापस लौटते समय लगभग छह बजे जब वह गांव के नजदीक नहर के पास पहुंचे तो सामने से टेम्पो आ गया। रास्ता संकरा था।