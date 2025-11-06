Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत, साथी घायल; पंप से डीजल लेकर वापस घर लौट रहे थे दोनों

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:14 PM (IST)

    पेट्रोल पंप से डीजल लेकर घर लौट रहे किसान का ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया। जिसके नीचे दबकर चालक की मौत हो गई तथा साथी घायल हो गया। घायल का उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन ने मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, रजबपुर। पेट्रोल पंप से डीजल लेकर घर लौट रहे किसान का ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया। जिसके नीचे दबकर चालक की मौत हो गई तथा साथी घायल हो गया। घायल का उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन ने मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया है।



    यह हादसा बुधवार शाम थाना क्षेत्र के गांव गफ्फारपुर में हुआ। यहां पर किसान देवेंद्र सिंह का परिवार रहता है। उनके परिवार में पत्नी मुन्नी देवी, बेटी शिवानी, बेटा प्रिंस व निशांत हैं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। बुधवार शाम देवेंद्र सिंह गांव के पास स्थित पेट्रोल पंप से ट्रैक्टर में डीजल भरवाने गए थे। उनके साथ गांव के ही सोनित कुमार भी थे। वहां से वापस लौटते समय लगभग छह बजे जब वह गांव के नजदीक नहर के पास पहुंचे तो सामने से टेम्पो आ गया। रास्ता संकरा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जैसे ही ट्रैक्टर चला रहे देवेंद्र ने ट्रैक्टर को रास्ते से थोड़ा नीचे उतारा तो वह अनियंत्रित होकर पलट गया। सोनित को दूसरी तरफ गिर गए, लेकिन देवेंद्र ट्रैक्टर के नीचे दब गए। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में सोनित घायल हुए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही गांव के लोग मौके पर पहुंचे तथा मशक्कत के बाद देवेंद्र सिंह को ट्रैक्टर के नीचे से निकाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। गुरुवार दोपहर बाद स्वजन ने मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया है।