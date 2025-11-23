दून में शादियों के बैंड-बाजा से यातायात-व्यवस्था हुई धड़ाम, आमजन की निकली 'बरात'
देहरादून में शादी के सीजन के कारण बैंड-बाजा और बारात से यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। मुख्य मार्गों पर जाम लगने से आम जनता परेशान है और घंटों जाम में फंसी रही। पुलिस प्रशासन के प्रयास नाकाफी साबित हुए। लोगों ने सोशल मीडिया पर यातायात व्यवस्था की आलोचना की और प्रशासन से समाधान की मांग की।
जागरण संवाददाता, देहरादून: शादी के सीजन में शनिवार की रात पूरा शहर यातायात जाम की भेंट चढ़ गया। शहर का कोई भी वेडिंग प्वाइंट या बड़ा होटल ऐसा नहीं था जहां शहनाई की गूंज ना हो।
ऐसे में बरात सड़कों पर निकलने से देर शाम से सड़कों पर जाम लगना शुरू हो गया। रात तक यह हालात हुए कि मुख्य सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया।
मुख्य सड़क से लेकर हर चौक-चौराहों तक बराती आतिशबाजी करते हुए सड़कों के बीचोंबीच कब्जा जमाए रहे और आमजन के वाहन जाम में फंसे रहे, इसके बावजूद पुलिस सड़कों से नदारद रही। स्थिति यह हुई कि 10 से 15 मिनट का सफर तय करने में डेढ़ से दो घंटे लग गए।
शनिवार को शहर में सौ से ज्यादा शादियां होने का अनुमान पुलिस को भी था और सभी वेडिंग प्वाइंट व बड़े होटल बुक थे, इसके बावजूद पुलिस ने यातायात व्यवस्था सुचारू रखने को लेकर कोई संजीदगी नहीं दिखाई और न ही कोई योजना बनाई।
पुलिस अपने उस आदेश का अनुपालन भी नहीं करा पाई, जिसमें कहा गया था कि बरात निकालने से पहले पुलिस से अनुमति लेना जरूरी है। वैसे भी अधिकतर वेडिंग प्वाइंट और बड़े होटल मुख्य सड़कों के किनारे बने हुए हैं, ऐसे में बरात के कारण सड़कों पर जाम लग गया।
देर शाम सात बजे के बाद से राजपुर रोड, हरिद्वार रोड, हरिद्वार बाईपास, सहारनपुर रोड, कांवली रोड, जीएमएस रोड, ईसी रोड के साथ ही जोगीवाला आदि में जाम लगा रहा।
इसे पुलिस की नाकामी और लापरवाही ही कहेंगे कि देर शाम पूरा शहर जाम की भेंट चढ़ गया, लेकिन पुलिस अपनी सुस्ती तोड़कर सड़क पर नहीं उतरी।
आइएसबीटी से रिस्पना पुल तक पैक रहे हालात
देर शाम सात बजे से हरिद्वार बाईपास पर तो ऐसे हालात बन गए कि आइएसबीटी व कारगी चौक से रिस्पना पुल, जोगीवाला और मोहकमपुर तक करीब दस किमी तक यातायात जाम की स्थिति रही। लोग डेढ़-दो घंटे तक जाम में फंसे रहे, लेकिन वहां पुलिस कहीं नजर नहीं आई।
परेशान लोग खुद ही जाम खुलवाने का प्रयास करते रहे, मगर वाहनों की कतार बढ़ने से उनके प्रयास विफल हो गए। रात करीब दस बजे तक भी हरिद्वार मार्ग पर यातायात सुचारू नहीं हुआ था। इसके अलावा दून-पांवटा राजमार्ग से लेकर सहारनपुर रोड व मसूरी रोड पर यातायात का पहिया थमा रहा।
पुलिस के फोन घनघनाते रहे लोग
हैरानी वाली बात तो यह है कि जाम में फंसे लोग पुलिस अधिकारियों के मोबाइल घनघनाते रहे, लेकिन पुलिस ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। रात साढ़े नौ बजे तक भी पुलिस के जवान हरिद्वार बाईपास पर जाम खुलवाने के लिए नहीं पहुंचे।
जाम के कारण मोहकमपुर से रिस्पना पुल तक पहुंचने में एक से डेढ़ घंटे समय लगा, जबकि कारगी चौक से रिस्पना पुल पहुंचने में डेढ़ से दो घंटे का समय लगा, जबकि सामान्य दिनों में यह दूरी महज दस मिनट में तय कर ली जाती है। लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते रहे। उनका आरोप रहा कि पुलिस का ध्यान यातायात व्यवस्था पर नहीं है।
वीकेंड और तीन दिन की छुट्टी भी बनी कारण
शनिवार को यूं तो शहर में सुबह से ही जाम के हालात बने हुए थे, लेकिन रात तक स्थिति नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो गई। शादियों का सीजन तो बड़ी वजह है ही, लेकिन एक अन्य वजह वीकेंड और तीन दिन की छुट्टियां भी रहा।
दरअसल, रविवार के साथ ही सोमवार को गुरु तेग बहादुर जयंती का अवकाश है। ऐसे में जिन निजी या सरकारी कार्यालयों में शनिवार को भी छुट्टी रहती है, वह लोग बड़ी संख्या में दूसरे शहरों से दून और मसूरी घूमने के लिए पहुंचे।
सुबह से ही दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, हरियाणा व पंजाब आदि नंबरों की गाड़ियां बड़ी संख्या में शहर में पहुंचनी शुरू हो गई थी। इस वजह से शहर के भीतरी मार्गों पर भीषण जाम जैसे हालात बने रहे।
दून से मसूरी पहुंचने में लगे तीन घंटे
वीकेंड पर जाम के कारण दून से मसूरी जाने वाले सैलानियों का मजा भी किरकिरा हुआ। शहर में जाम के साथ ही दून-मसूरी रोड पर भी भारी जाम लगा रहा।
जिस कारण मसूरी तक की 32 किमी की दूरी तय करने में तीन से चार घंटे लग गए। मसूरी मार्ग पर कई जगह जाम रहा तो मसूरी के प्रवेश स्थल किंक्रेग पर वाहनों की कतारें लगी रहीं। मसूरी में भी होटलों व गेस्ट-हाउसों की बुकिंग 85 प्रतिशत फुल रही।
सड़क पर बरात निकालने के लिए पुलिस से अनुमति लेना अनिवार्य है। जो लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की जाती है।
अब उन वेडिंग प्वाइंट संचालकों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा, जहां होने वाले समारोह के लिए बरात मुख्य सड़क से बिना अनुमति लिए जाएगी। शहर में यातायात व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
लोकजीत सिंह, एसपी यातायात
