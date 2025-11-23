दून में शादियों के बैंड-बाजा से यातायात-व्यवस्था हुई धड़ाम, आमजन की निकली 'बरात'

जागरण संवाददाता, देहरादून: शादी के सीजन में शनिवार की रात पूरा शहर यातायात जाम की भेंट चढ़ गया। शहर का कोई भी वेडिंग प्वाइंट या बड़ा होटल ऐसा नहीं था जहां शहनाई की गूंज ना हो। ऐसे में बरात सड़कों पर निकलने से देर शाम से सड़कों पर जाम लगना शुरू हो गया। रात तक यह हालात हुए कि मुख्य सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया। मुख्य सड़क से लेकर हर चौक-चौराहों तक बराती आतिशबाजी करते हुए सड़कों के बीचोंबीच कब्जा जमाए रहे और आमजन के वाहन जाम में फंसे रहे, इसके बावजूद पुलिस सड़कों से नदारद रही। स्थिति यह हुई कि 10 से 15 मिनट का सफर तय करने में डेढ़ से दो घंटे लग गए।

शनिवार को शहर में सौ से ज्यादा शादियां होने का अनुमान पुलिस को भी था और सभी वेडिंग प्वाइंट व बड़े होटल बुक थे, इसके बावजूद पुलिस ने यातायात व्यवस्था सुचारू रखने को लेकर कोई संजीदगी नहीं दिखाई और न ही कोई योजना बनाई।

पुलिस अपने उस आदेश का अनुपालन भी नहीं करा पाई, जिसमें कहा गया था कि बरात निकालने से पहले पुलिस से अनुमति लेना जरूरी है। वैसे भी अधिकतर वेडिंग प्वाइंट और बड़े होटल मुख्य सड़कों के किनारे बने हुए हैं, ऐसे में बरात के कारण सड़कों पर जाम लग गया।

देर शाम सात बजे के बाद से राजपुर रोड, हरिद्वार रोड, हरिद्वार बाईपास, सहारनपुर रोड, कांवली रोड, जीएमएस रोड, ईसी रोड के साथ ही जोगीवाला आदि में जाम लगा रहा। इसे पुलिस की नाकामी और लापरवाही ही कहेंगे कि देर शाम पूरा शहर जाम की भेंट चढ़ गया, लेकिन पुलिस अपनी सुस्ती तोड़कर सड़क पर नहीं उतरी। आइएसबीटी से रिस्पना पुल तक पैक रहे हालात देर शाम सात बजे से हरिद्वार बाईपास पर तो ऐसे हालात बन गए कि आइएसबीटी व कारगी चौक से रिस्पना पुल, जोगीवाला और मोहकमपुर तक करीब दस किमी तक यातायात जाम की स्थिति रही। लोग डेढ़-दो घंटे तक जाम में फंसे रहे, लेकिन वहां पुलिस कहीं नजर नहीं आई।

परेशान लोग खुद ही जाम खुलवाने का प्रयास करते रहे, मगर वाहनों की कतार बढ़ने से उनके प्रयास विफल हो गए। रात करीब दस बजे तक भी हरिद्वार मार्ग पर यातायात सुचारू नहीं हुआ था। इसके अलावा दून-पांवटा राजमार्ग से लेकर सहारनपुर रोड व मसूरी रोड पर यातायात का पहिया थमा रहा।

पुलिस के फोन घनघनाते रहे लोग हैरानी वाली बात तो यह है कि जाम में फंसे लोग पुलिस अधिकारियों के मोबाइल घनघनाते रहे, लेकिन पुलिस ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। रात साढ़े नौ बजे तक भी पुलिस के जवान हरिद्वार बाईपास पर जाम खुलवाने के लिए नहीं पहुंचे।

जाम के कारण मोहकमपुर से रिस्पना पुल तक पहुंचने में एक से डेढ़ घंटे समय लगा, जबकि कारगी चौक से रिस्पना पुल पहुंचने में डेढ़ से दो घंटे का समय लगा, जबकि सामान्य दिनों में यह दूरी महज दस मिनट में तय कर ली जाती है। लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते रहे। उनका आरोप रहा कि पुलिस का ध्यान यातायात व्यवस्था पर नहीं है।

वीकेंड और तीन दिन की छुट्टी भी बनी कारण शनिवार को यूं तो शहर में सुबह से ही जाम के हालात बने हुए थे, लेकिन रात तक स्थिति नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो गई। शादियों का सीजन तो बड़ी वजह है ही, लेकिन एक अन्य वजह वीकेंड और तीन दिन की छुट्टियां भी रहा।

दरअसल, रविवार के साथ ही सोमवार को गुरु तेग बहादुर जयंती का अवकाश है। ऐसे में जिन निजी या सरकारी कार्यालयों में शनिवार को भी छुट्टी रहती है, वह लोग बड़ी संख्या में दूसरे शहरों से दून और मसूरी घूमने के लिए पहुंचे।