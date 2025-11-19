देहरादून वालों सावधान! शहर के अंदर से गुजरेंगे डंपर, खुद करें अपना बचाव

जागरण संवाददाता, देहरादून। शहर के अंदर यातायात के दबाव के बीच यातायात पुलिस ने 10 डंपरों को शहर के अंदर से गुजरने की अनुमति दे दी है। यह खनन डंपर शहर के अंदर से प्रतिबंधित समय में गुजरेंगे। 30 जून तक 10 डंपर नियमित रूप से कुआंवाला से रिस्पनापुल- पुरानी बाइपास चौकी- माता मंदिर रोड-धर्मपुर चौक- नेगी तिराहा-रेसकोर्स चौक-हरिद्वार रोड से कचहरी तक पहुंचेंगे और इसी रूट से वापस होंगे।

हरिद्वार रोड स्थित पुराने रोडवेज वर्कशाप में ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिल्डिंग का निर्माण कर रही कश्यपी इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से पुलिस अधीक्षक यातायात को निर्माण सामग्री से लोड डंपर चलाने की अनुमति मांगी गई थी। ऐसे में यातायात पुलिस ने भी बिना किसी जांच पड़ताल के खनन डंपरों को शहर के अंदर चलने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह डंप सुबह 11 से 12:30 बजे तक एवं दोपहर तीन बजे से पांच बजे के बीच चलेंगे।