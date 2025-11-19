Dehradun News: पड़ोसी नहीं करने दे रहा निर्माण, वर्ष 2021 में बने पिलर का अब चालान

जागरण संवाददाता, देहरादून। पड़ोसी के विवाद के कारण एक रेस्टोरेंट संचालक अपने प्लाट पर निर्माण कार्य नहीं करा पा रहा। आरोप है कि चार वर्ष पूर्व 2021 में जब निर्माण कार्य के लिए पिलर बनाए गए थे, तब भी उक्त पड़ोसी ने विवाद कर न्यायालय में वाद दाखिल कर दिया था।

छह माह बाद रेस्टोरेंट संचालक वाद जीत भी गए और अब जब दोबारा निर्माण कराना चाहा तो पड़ोसी ने एमडीडीए की टीम बुलाकर चालान करा दिया। आरोप है कि जिन पिलर के निर्माण का अब चालान किया गया है, वह 2021 से बने हुए हैं और न्यायालय के आदेश में उन्हें वैध बताया जा चुका है। रेस्टोरेंट संचालक ने मामले में एसएसपी व एमडीडीए को शिकायत दी है।



सिरमौर मार्ग कौलागढ़ स्थित राजेंद्रनगर में पवन आनंद का 70 गज का प्लाट है, जो उन्होंने करीब 10 वर्ष पूर्व खरीदा था। यहां उन्होंने अस्थायी निर्माण पर रेस्टोरेंट का संचालन शुरू कर दिया। आरोप है कि जब वर्ष-2021 में उन्होंने स्थायी निर्माण के लिए पिलर का निर्माण कराया तो पड़ोसी जगविंदर सिंह ने विवाद शुरू कर दिया।

आरोप है कि पड़ोसी ने अपने मकान में कोई सेटबैक नहीं छोड़ा हुआ, इस कारण उन्हें पवन आनंद के निर्माण से परेशानी हो रही। इस दौरान पड़ोसी ने न्यायालय में वाद दाखिल किया, जिस पर निर्णय पवन आनंद के पक्ष में आया। अब पवन आनंद ने एक हफ्ते पूर्व दोबारा स्थायी निर्माण शुरू किया तो पड़ोसी ने उनसे फिर विवाद शुरू कर दिया और एमडीडीए में अवैध निर्माण की शिकायत कर दी।