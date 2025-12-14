मसूरी में उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़, होटल 70 प्रतिशत तक बुक, इन 10 जगहों पर दिखी रौनक

संवाद सहयोगी, मसूरी। शनिवार और रविवार की छुट्टियों के चलते मसूरी में जमकर पर्यटक उमड़े हैं। ऐसे में शहर के होटलों में 60 से 70 प्रतिशत तक पर्यटकों की बुकिंग दर्ज की गई। मसूरी के आसपास के क्षेत्रों जैसे धनोल्टी, बुरांशखंडा और कैम्पटी में भी पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। कैम्पटी फाल, भट्टा फाल, कंपनी गार्डन, चार दुकान, गनहिल, जार्ज एवरेस्ट और लाल टिब्बा में भी पर्यटक उमड़े रहे। मालरोड, लाइब्रेरी बाजार और कुलड़ी बाजार में देर रात तक रौनक बनी रही।

आइएमए देहरादून में आयोजित परेड का भी मसूरी के पर्यटन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आफिसर्स के स्वजन भी बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हैं। मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि शनिवार शाम तक होटलों में 60 से 70 प्रतिशत आक्युपेंशी दर्ज की गई। उधर, पर्यटकों की बढ़ती संख्या के साथ शहर में जाम की स्थिति भी उत्पन्न हुई।