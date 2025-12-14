मसूरी में उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़, होटल 70 प्रतिशत तक बुक, इन 10 जगहों पर दिखी रौनक
शनिवार और रविवार की छुट्टियों के कारण मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। शहर के होटलों में 60 से 70 प्रतिशत तक बुकिंग दर्ज की गई। मसूरी के आसपास ध ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, मसूरी। शनिवार और रविवार की छुट्टियों के चलते मसूरी में जमकर पर्यटक उमड़े हैं। ऐसे में शहर के होटलों में 60 से 70 प्रतिशत तक पर्यटकों की बुकिंग दर्ज की गई। मसूरी के आसपास के क्षेत्रों जैसे धनोल्टी, बुरांशखंडा और कैम्पटी में भी पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। कैम्पटी फाल, भट्टा फाल, कंपनी गार्डन, चार दुकान, गनहिल, जार्ज एवरेस्ट और लाल टिब्बा में भी पर्यटक उमड़े रहे। मालरोड, लाइब्रेरी बाजार और कुलड़ी बाजार में देर रात तक रौनक बनी रही।
आइएमए देहरादून में आयोजित परेड का भी मसूरी के पर्यटन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आफिसर्स के स्वजन भी बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हैं। मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि शनिवार शाम तक होटलों में 60 से 70 प्रतिशत आक्युपेंशी दर्ज की गई। उधर, पर्यटकों की बढ़ती संख्या के साथ शहर में जाम की स्थिति भी उत्पन्न हुई।
शनिवार को किंक्रेग-लाइब्रेरी मार्ग पर थापर बैंड से गांधी चौक, जीरो प्वाइंट तक जाम की समस्या बनी रही। लाइब्रेरी टैक्सी स्टैंड पर बेतरतीब खड़े वाहनों ने भी जाम को बढ़ाने में योगदान दिया। इसी तरह मोतीलाल नेहरू मार्ग और लाइब्रेरी बाजार में भी जाम की स्थिति बनी रही। स्प्रिंग रोड पर नगर पालिका की ओर से चल रहे निर्माण के कारण स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
यह भी पढ़ें- Dehradun: वीकेंड पर मसूरी में उमड़े पर्यटक, मालरोड पर देर रात तक रही रौनक
यह भी पढ़ें- स्वच्छता के क्षेत्र में चमके उत्तराखंड के दस नगर निकाय, रुद्रपुर और मसूरी ने कचरे को नहीं समझा बोझ; बने मिसाल
यह भी पढ़ें- दून-मसूरी में खुलकर मनाएं नए साल का जश्न, लेकिन इन बातों का रखना होगा ध्यान; वरना डीएल कैंसिल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।