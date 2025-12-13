अगर संयमित रहकर गाड़ी का संचालन करेंगे तो परिवहन विभाग की टीम आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन जश्न की आड़ में अंधाधुंध गाड़ी दौड़ाने वालों पर परिवहन विभाग किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतेगा। ऐसे लोग अपनी जान के साथ दूसरों की जान के लिए भी खतरा बनते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित सड़क सुरक्षा से जुड़े अपराध में विभाग ऐसे चालकों के विरुद्ध सीधे ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने कार्रवाई करेगा।



आरटीओ (प्रशासन) संदीप सैनी ने बताया कि ऐसे अपराध में तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित करने या सीधे लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई का प्रविधान है। लाइसेंस निलंबित होने पर संबंधित चालक 12 महीने तक नया लाइसेंस नहीं बना सकेगा। गाड़ी का कैमरों के माध्यम से आनलाइन चालान करने के साथ ही उसका नंबर परिवहन विभाग के साफ्टवेयर में ब्लाक कर दिया जाएगा। आरटीओ ने कहा कि जश्न की आड़ में हुड़दंग करने या सड़क पर लापरवाही व अनियंत्रित गति से वाहन चलाकर किसी अन्य की जान को खतरे में डालने वालों पर ही प्रवर्तन टीमों का फोकस रहेगा। हालांकि, दुपहिया पर हेलमेट न पहनने व ट्रिपल राइडिंग करने पर लाइसेंस को तीन माह के लिए निलंबित करने का नियम यथावत रहेगा।



आरटीओ ने बताया कि केंद्र की ओर से मोटर वाहन अधिनियम में जो संशोधन किए गए हैं, उनमें दुर्घटना में वाहन चालक की गलती पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने का प्रविधान है। यही नियम उन चालकों पर भी लागू होता है, जिनकी वजह से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। नव वर्ष के जश्न में थर्टी फर्स्ट नाइट पर सड़कों पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए प्रवर्तन टीमों को स्पीड रडार गन के साथ सभी प्रमुख मार्गों पर तैनात किया जाएगा।