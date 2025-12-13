Language
    वीकेंड पर मसूरी-देहरादून हाईवे जाम, वाहनों की लंबी कतार; सैलानी परेशान

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:45 PM (IST)

    वीकेंड के चलते मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे मसूरी-देहरादून हाईवे पर लंबा जाम लग गया। जाम में फंसे सैलानी परेशान रहे। लाइब्रेरी बाजार औ ...और पढ़ें

    मसूरी-देहरादून हाईवे पर लंबा जाम। जागरण

    जागरण संवाददाता, मसूरी। वीकेंड होने के कारण मसूरी में शनिवार को सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी। जिस कारण मसूरी-देहरादून हाईवे पर लंबा जाम लग गया। जाम में फंसकर सैलानी परेशान रहे। लाइब्रेरी बाजार, लाइब्रेरी बस स्टैंड पर बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण मसूरी में भी जाम लगता रहा। पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन मौन है।

    वहीं वीकेंड होने के कारण परेशानी बढ़ गई है। लाइब्रेरी बाजार में बेतरतीब खड़े रिक्शों और दुपहिया के कारण भी जाम लग रहा है।

