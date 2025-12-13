वीकेंड पर मसूरी-देहरादून हाईवे जाम, वाहनों की लंबी कतार; सैलानी परेशान

जागरण संवाददाता, मसूरी। वीकेंड होने के कारण मसूरी में शनिवार को सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी। जिस कारण मसूरी-देहरादून हाईवे पर लंबा जाम लग गया। जाम में फंसकर सैलानी परेशान रहे। लाइब्रेरी बाजार, लाइब्रेरी बस स्टैंड पर बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण मसूरी में भी जाम लगता रहा। पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन मौन है।

वहीं वीकेंड होने के कारण परेशानी बढ़ गई है। लाइब्रेरी बाजार में बेतरतीब खड़े रिक्शों और दुपहिया के कारण भी जाम लग रहा है।

नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।